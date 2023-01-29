الذرة الأوكراني بـ12900 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الأحد، استقرارا في الأسواق ،حيث سجل سعر طن الذرة " أرجنتيني " 13700 جنيه، وسجل سعر طن الذرة "برازيلي" 13700 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة " أوكراني "12900 جنيه.

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة " محلى" 1750 جنيه، بينما بلغ سعر أردب الذرة الشامية 2100 جنيه،وبلغ سعر طن كورن فلاك " ذرة أرجنتيني " 14500جنيه، فيما بلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد 35000 جنيه،وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44% 44500 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلي 46500 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات " مستورد " 34000 جنيه أرضه، بينما سجل سعر طن صويا فول فات "محلي " 29100 جنيه "أرضه "، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% " مستورد " 27700 جنيه "أرضه " كما سجل صويا هاى فات 43% "محلي " 21900 جنيه " أرضه ".

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% 20000 جنيه، بينما سجل جيلوتين " مستورد " 44000 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين " محلى" 43000 جنيه ردة بران محلى 9700 جنيه ،وبلغ سعر طن النخالة الخشنة 9700 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد )، وسجل سعر حمل تبن 530 جنيها، فيما بلغ سعر قيراط البرسيم الحجازي، بينما بلغ سعر قيراط البرسيم 800 جنيه.

وسجل سعر طن أعلاف بادي 20600 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 20500 جنيه للطن ، فى حين سجل سعر طن العلف ناهي 20400 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي بـ 19900جنيه للطن، وسجل سعر طن العلف بياض بـ 19700جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 17200 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ 17100 جنيه للطن .