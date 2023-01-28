قفزة في أسعار العملات الرقمية اليوم السبت

قفزت أسعار العملات الرقمية خلال تداولات اليوم السبت، بقيادة "بيتكوين"، بعد إعلان وزارة العمل الأمريكية نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2.1% عام 2022.

وسجلت سعر عملة "بيتكوين" ارتفاع بنسبة 1.06%، ليصل 23.046.1 ألف دولار، كما قفزت عملة "إيثريوم" بنسبة 1.04% دولار مسجلة 1.597.21 دولار، وارتفعت عملة "كاردانو" بنسبة 5.59% لتسجل 0.3933 دولار.

وارتفعت عملة "سولانا" بنسبة 79. 2% لتسجل 650. 24 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" ارتفع بنحو 7.31%، لتصل إلى مستويات 0.091134 دولار، وارتفعت "شيبا" بنسبة 5.98% إلى مستويات 0.01222 دولار، وارتفعت العقود الذكية AV AX في حدود 14.53% إلى مستويات قرب 20.66 دولار.

كما ارتفعت عملة "تيرا" بنسبة 44. 3% إلى مستويات 0.001757 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 60. 6% إلى مستويات 9889 .1 دولار، وارتفعت عملة "ريبيل"، بنسبة 1.65% إلى مستويات 0.41206 دولار.

ارتفاع قيمة البيتكوين بأكثر من 40٪

يذكر أنه منذ بداية عام 2023 حققت أسواق العملات المشفرة نموا كبيرا وزادت قيمة البيتكوين بأكثر من 40٪ في الأيام الأخيرة.

ويأتي صعود سوق الكريبتو وسط تحديات كبيرة من بينها زيادة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة العام الماضي، ما أدى إلى سرقة ما يقرب من مليون دولار في مجتمعات Swift Current وMaidstone وحدها، فيما تتزايد التحذيرات من قبل الحكومات في عدة دول من التعامل على العملات الرقمية.