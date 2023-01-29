قبل غلق الحجز.. خطوات حجز شقق الإسكان على موقع بنك التعمير والإسكان

يتسأل ألاف المواطنين عن رابط حجز الإسكان الاجتماعي للاستفادة من الطرح الحالي الذي تقدمه الدولة بعد ما أعلنت وزارة الإسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح 20044 وحدة سكنية بمشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة».

موعد حجز وحدات الإسكان «سكن مصر- دار مصر- جنة»

ويستعرض «الدستور» خلال السطور التالية اخر موعد لحجز وحدات الإسكان «سكن مصر- دار مصر- جنة»، بالإضافة إلى رابط التسجيل الإلكتروني.

موعد حجز شقق الإسكان 2023

بدأ حجز شقق الإسكان عبر موقع بنك التعمير والإسكان لحجز الوحدات السكنية، الثلاثاء 4 يناير، على أن يستمر الحجز حتي يوم 16 فبراير 2023.

لينك حجز الوحدات السكنية

وفقًا لما أوضحه الإسكان والتعمير فقد أعلن عن حجز الوحدات السكنية التي أعلنت عنها ضمن محور الإسكان المتوسط بمشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة)، لمتوسطي الدخل، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان والذي يمكن الدخول عليه مباشرًة من خلال الرابط التالي.. اضغط هنــا.

خطوات حجز شقق الإسكان على موقع بنك التعمير والإسكان

- أولًا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني لـ بنك الإسكان والتعمير.

- قم باختيار حجز الوحدات السكنية.

- ثم إنشاء حساب جديد وإدخال كلمة مرور.

- تسجيل كافة البيانات المطلوبة والتي تتضمن الاسم ورقم بطاقة الرقم القومي.

وقبل بدء الحجز تأكد من الاطلاع جيدًا على المشروعات السكنية المتوفرة، وقراءة كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع، «سكن مصر- دار مصر- جنة».

- اختر المشروع المراد الحجز به.

- قم بسداد مقدم جدية الحجز.

- اتبع الخطوات المتبقية لإتمام عملية الحجز الإلكتروني.

- بعد ذلك تصل إليك رسالة تأكيدية بنجاح عملية الحجز.

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وأكدت الوزارة على أن تخصيص الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة) ستكون بأسبقية الحجز الإلكتروني على موقع بنك التعمير والإسكان.

مقدم حجز الإسكان الاجتماعي:

وتضمنت الشروط الخاصة بـ شقق الإسكان الاجتماعي 2023 تسديد ثمن الوحدات، وقيمة جدية الحجز، وهى:

مشروع جنة يقدر مقدم الحجز بـ 100 ألف جنيه

مشروع دار مصر جاء مقدم الحجز بنحو80 ألف جنيه

مشروع سكن مصر قدر مقدم حجز الوحدة فيه بـ 70 ألف جنيه

وذلك بخلاف مصروفات التسجيل، ويتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر يبدأ من يوم 26/03/2023، وحتى يوم 04/05/2023.