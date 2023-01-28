السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

آخر موعد للتعاقد على الأراضي المطروحة ضمن مشروع مسكن للأراضي الإسكان

الإسكان
الإسكان

يتسأل الكثير من المواطنين عن الأراضي التي طرحتها وزارة الإسكان فحسبما أعلن الوزير عاصم الجزار فلإن الطرح يجرى كل ثلاثة أشهر، ويتسأل المواطنين عن كيفية الحصول على قطعة أرض سكنية بمشروع مسكن، بعد أن طرحت وزارة الإسكان أول قطع أراضي سكنية ضمن مشروع مسكن، وطرحت الأراضي في 3 محاور هم الإسكان المتوسط والإسكان المتميز والإسكان الأكثر تميزًا.

مدة حجز أراضي الإسكان 2023 

أعلنت وزارة الإسكان أنه يستمر التقدم والحجز في أراضي الإسكان المخصصة للأفراد حتى يوم 8 فبراير القادم، حيث تعتمد الطريقة الجديدة على إتاحة الأراضي لمدة شهرين على الموقع الإلكتروني، ثم شهر للبت في عمليات التقديم، على أن يتم إعادة الأراضي المتبقبة مع الأراضي الجديدة مرة أخرى.

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ويأتي الطرح الجديد بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي، وننشر خطوات الحجز والتقديم في الطرح الأول من "مسكن".

أماكن الأراضي المطروحة ضمن مشروع مسكن للأراضي السكنية

1- يمكن معرفة الأراضي المطروحة ضمن مشروع مسكن للأراضي السكنية الصغيرة من خلال الموقع الإلكتروني، حيث يشمل الطرح عدد 305 قطع موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي:

 

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- 143 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزًا بمدن: (القاهرة الجديدة - 15 مايو - بدر - أسيوط الجديدة - المنصورة الجديدة).

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- 104 قطع بمحور الأراضي المميزة في مدن: (السادات - الصالحية الجديدة - برج العرب الجديدة).

- 58 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة بمدينتي النوبارية الجديدة والعاشر من رمضان.

تفاصيل التعاقد على الأراضي المطروحة ضمن مشروع مسكن للأراضي السكنية

أوضحت وزارة الإسكان الاجتماعي أن مقدم جدية الحجز لـ 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزًا، و100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة، و25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة، بخلاف مصاريف الدراسة، كما أن الاختيارات المحددة من قبل الحاجزين فيما يخص (عملة السداد – نسبة الاستكمال) ستظل محجوبة لحين انتهاء فترة الحجز.

ويمكن للراغبين من مختلف المحافظات في حجز قطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد بمشروع مسكن من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص للحجز،من هنا.. ثم تحميل كراسة الشروط الخاصة بالطرح.

 

خطوات الحجز في الأراضي المطروحة ضمن مشروع مسكن للأراضي السكنية

  1. إنشاء حساب على الموقع الرسمي لوزارة الاسكان الاجتماعي
  2. كتابة البيانات المطلوبة منها الرقم القومي والاسم من بطاقة الرقم القومي، والبريد الإلكتروني، ورقم المحمول، والعنوان الحالي.
  3. اختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها والموقع من خلال الرابط التالي.
  4. الضغط على كلمة تفاصيل لتظهر قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة كروكيات، جدول تفصيلي.
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