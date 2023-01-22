بالرابط.. خطوات الاستعلام عن طلب الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

يكثف آلاف المواطنين البحث عن رابط الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي بعد أن طرح صندوق التمويل العقاري ذلك بعد أن بدأت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، إجراءات التقديم الرسمي في الطرح الجديد من مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر منذ الأحد الماضي15 يناير، على أن يستمر حتى يوم 16 فبراير المقبل.

حالة طلب الإسكان الاجتماعي

من ناحية أخرى يكثف آلاف المتقدمين على حالة الاسكان الاجتماعي في الإعلان البحث عن حالة الطلب في الإعلان الأخير، بعد أن تقدموا للحصول على شقق سكن لكل المصريين 3، لمعرفة نتيجة التقديم في هذا الإعلان، بعد انتهاء فترة التقديم نوفمبر الماضي.

نتيجة الطلب على الإسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن نتيجة التقديم، لكن صندوق الإسكان الاجتماعي أعلن في وقت سابق أنها ستكون خلال يناير الجاري.

رابط الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر

وللتسهيل على المواطنين، وفر صندوق الإسكان الاجتماعي وفر إلكتروني لمعرفة نتيجة التقديم بالرقم القومي فقط للمتقديم، حيث تظهر المدينة التي تم الحجز بها، والمساحة المخصصة، وكل المعلومات عن المتقدم، ويمكن استخدام هذا الموقع حين إعلان النتيجة، لكن حتى الآن لم تظهر وإذا تم ادخل أي بيانات سيتم ظهور أن الرقم القومي غير مسجل.

رابط معرفة النتيجة حال ظهورها اضغط هنا..

كما يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي على إرسال رسائل نصية للحاجزين، تتضمن موقف الحاجزين.

خطوات الاستعلام عن طلب الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

الدخول على موقع صندوق الاسكان الاجتماعي عبر الرابط التالي

- بعد الضغط على رابط الاستعلام.. يجرى النقر على خانة «استعلام عن حالة الطلب».

- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول، ثم إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم، المكون من 14 رقمًا لبيان حالة الطلب.

كما يمكن التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال أرقام الهاتف المخصصة لخدمة العملاء، والتي جاءت على النحو التالي:

أرقام التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي للاستعلام عن حالة الطلب

5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم ٠٩٠٠۷۱۱۱۷ من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحا : 9 مساء طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

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خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي