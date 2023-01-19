الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14

بعد مرور عامين من تسديد الاقساط الربع السنوية لشقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر، يسعى المستفيدون من مبادرة سكن لكل المصريين للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 عبر موقع الاسكان الاجتماعي.

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم الإعلان الرابع عشر من خلال اتباع الخطوات التالية:-

- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لـ" صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري".

- اضغط على (الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي).

- ستظهر لك عدة خانات لكتابة البيانات.. قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك والمكون من 14 رقمًا.

- قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك والتي تشمل تحديد الاسم والتفاصيل المتعلقة بالتسجيل للحصول على وحدة سكنية.

- ومن ثم قم بالضغط على أيقونة (الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14).

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موعد الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الاعلان الرابع عشر

ومن المقرر أن يبدأ الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي بعد الانتهاء من سداد الاقساط الربع السنوية، حيث يسدد المتسفيدون من شقق مبادرة لكل المصريين 3 في شهر يناير 2023 القسط الثامن، حيث تنتهي الاقساط في يناير 2024 ويبدأ الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي حين الانتهاء من الاستعلام الميداني والتأكد من صحة البيانات والمعلومات المقدمة يتم تحويل الملف المتقدم إلى جهات التمويل، وبعد الموافقة على التمويل يتم استلام الشقة وتكون هذة الإجراءات في مدة اقصاها 3 أشهر.

أسعار شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 14

ووفقًا لما حددته وزارة الإسكان، أن سعر الوحدة الـ75 مترًا تصل لـ 244 ألف جنيه قابل للزيادة، و310 ألف جنيه للوحدة ذات مساحة الـ90 مترًا، مشيرة إلى أنه سيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية، خلال مدة التنفيذ تبدأ في 1 أبريل 2021 ، بواقع 2100 جنيه للوحدة السكنية مساحة 75 مترًا، و2600 جنيه للوحدة السكنية بمساحة 90 متر مربع.