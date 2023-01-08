صندوق التمويل العقارى.. كيفية الاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومى في شقق الإسكان الاجتماعي

يسرت وزارة الإسكان للمتقدمين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي من خلال البوابة الإلكترونية التي أتاحتها على الإنترنت.

صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

في هذا التقرير نوضح لكم كيفية الوصول إلى صندوق التمويل العقاري للاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي للشقق الإسكان:

- من خلال الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري من هنا

https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/UserServices/SubService



-يتم تسجيل الدخول برقم الهاتف وكلمة السر

كتابة بيانات صاحب الطلب المتقدم للحصول على وحدة سكنية.

-تحديد المشروع المتقدم للحصول على شقة به.

-تسجيل تاريخ تسديد مقدم جدية الحجز وموعد التقديم.

-الضغط على كلمة استلام ظهور كافة المعلومات المراد معرفتها.

وأتاحت وزارة الإسكان الاستعلام عن حالة الطلب من خلال طرق أخرى وهي:



أرقام الخط الساخن عبر 5777 أو 118.

تليفون محمول أو عبر 090071117 من أى خط أرضي وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 9 مساء ماعدا يومي الجمعة والسبت.

طرح وحدات جديدة في شقق الإسكان الاجتماعي



كانت قد أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح أكثر من 22 ألف وحدة سكنية ببعض المدن الجديدة، وتتوافر بمشروعات (سكن مصر – دار مصر- جنة – إسكان متميز ذي طابع ساحلي – قطامية جاردنز.

وحدات سكن مصر

تتوافر الوحدات السكنية في مشروع سكن مصر في 11 مدينة جديدة، وهم: (أكتوبر الجديدة- القاهرة الجديدة- العبور الجديدة- حدائق أكتوبر- المنيا الجديدة- الشروق- المنصورة الجديدة- دمياط الجديدة- غرب قنا- ناصر «غرب أسيوط»- العلمين الجديدة)، يصل مقدم حجز الوحدات السكنية في مشروع سكن مصر إلى 70 ألف جنيه.

وحدات الإسكان المتميز

تتوافر الوحدات السكنية في مشروع الإسكان المتميز في 4 مدن جديدة، وهم: (رشيد الجديدة- المنصورة الجديدة- دمياط الجديدة- العلمين الجديدة)، يبلغ مقدم حجز الوحدات السكنية في مشروع الإسكان المتميز 60 ألف جنيه.

وحدات جنة

تتوافر الوحدات السكنية في مشروع جنة في 6 مدن جديدة، وهم: ( 6 أكتوبر- الشيخ زايد- دمياط الجديدة- القاهرة الجديدة- ملوى الجديدة- المنصورة الجديدة)، يبلغ مقدم الحجز الوحدات السكنية في مشروع جنة 100 ألف جنيه.



وحدات دار مصر

تتوافر الوحدات السكنية في مشروع دار مصر في 4 مدن جديدة، وهم: (15 مايو- العبور- دمياط الجديدة- برج العرب الجديدة)، يصل مقدم حجز الوحدات السكنية في مشروع دار مصر إلى 80 ألف جنيه.

وحدات قطامية جاردنز

تتوافر الوحدات السكنية في مشروع قطامية جاردنز بمدينة القاهرة الجديدة، تتراوح أسعار الوحدات السكنية فيها بين 90 و125 م2، ويصل مقدم حجز الوحدات السكنية 100 ألف جنيه.