بالرابط.. خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

يبحث الكثير من المصريين المتقدمين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، عن طريقة لمعرفة نتيجة التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان الرابع عشر والإعلانات السابقة ممن لم يستلموا وحداتهم حتى الآن.

مشروع الإسكان الاجتماعي

مشروع الإسكان الاجتماعي يعتبر واحدًا من أهم المشروعات القومية التى يتزايد الطلب عليها من المواطنين، خاصة لانتشاره في كل محافظات مصر، إلى جانب أنه يوفر وحدات بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل ومضمونة بعيدًا عن يد السماسرة.

ووفقا للقواعد المعلنة من صندوق الإسكان الاجتماعي في مصر، المسؤول عن عملية طرح وحدات وشقق الإسكان الاجتماعي فيمكن معرفة نتيجة التقدم في شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي للمتقدم عن طريق الموقع الإلكتروني، حيث تظهر المدينة التي تم الحجز بها والمساحة وكافة المعلومات المرتبطة بالتقديم.

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الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن للمواطن الاستعلام عن الوحدات السكنية ووحدات الإسكان الاجتماعي في مصر بالرقم القومي الخاص بمقدم الطلب من خلال الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يتيح للمتقدم البيانات من خلال رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي (اضغط هنا).

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن تفاصيل الحجز بشقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي فيما يخص الإعلان رقم 15 كالتالي:

الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي (اضغط هنا) الضغط على مركز خدمة المواطنين اختيار كلمة طلبات الضغط على متابعة الملفات بشركات الاستعلام سيتم فتح صفحة الدخول لحسابك على موقع خدمات الصندوق الاجتماعي كتابة الرقم القومى والرقم السري الخاص بك تظهر صفحة البيانات ستظهر لك حالة طلبك إذا كان ملفك في شركة الاستعلام سيتواصل معك موظف هاتفيا خلال أيام من تاريح الاستعلام في حالة ظهور رسالة "الطلب ليس في مرحلة الاستعلام"، كرر المرحلة في وقت لاحق لمعرفة مصير الطلب.

شروط المتقدم للحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي: