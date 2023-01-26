بالتفاصيل الكاملة.. مواعيد تقديم شقق الإسكان 2023 والرابط

ارتفعت معدلات البحث عن مواعيد تقديم شقق الإسكان 2023، والذي بدأ منذ أيام مضت ليتقدم المواطنين لها بعد إعلان وزارة الإسكان طرح 22 ألف وحدة سكنية في بعض المدن الجديدة ضمن 5 مشروعات سكنية هي مشروع سكن مصر ومشروع دار مصر ومشروع جنة ومشروع إسكان متميز ذى طابع ساحلي.



مواعيد تقديم شقق الإسكان 2023 في مصر

نعرض لكم في التقرير التالي مواعيد تقديم شقق الإسكان 2023 من خلال موقع بنك الإسكان والتعمير والموعد النهائي للتقديم والتفاصيل الكاملة عن الوحدات المطروحة.

بعد أن بدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي منذ 15 يناير الجاري يمكن للمواطنين الحجز من خلال موقع بنك الإسكان والتعمير ويستمر الحجز حتى 15 فبراير 2023.

ويمكن الحجز من خلال الرابط التالي

https://www.hdb-reservation.com/



الوحدات السكنية المطروحة في شقق الإسكان 2023



مشروع سكن مصر 2023

عدد الوحدات المطروحة ضمن المشروع 8660 وحدة سكنية تتراوح مساحة الوحدات ضمن المشروع من 106-133م2.

ويتم طرح الوحدات في 11 مدينة جديدة تشمل “أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - الشروق - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - غرب قنا - ناصر غرب أسيوط - العلمين الجديدة”.

قيمة جدية الحجز في مشروعات سكن مصر 70 ألف جنيه.

مشروع دار مصر 2023

وهي ضمن فئة الإسكان المتوسط 2023 في المدن التالية “العبور، دمياط الجديدة، برج العرب الجديدة، و15 مايو” وعدد الشقق في المشروع 512 وحدة سكنية وتتراوح مساحات الوحدات السكنية في مشروع دار مصر ما بين 100 إلى 150 متر، ويبلغ مقدم جدية الحجز للوحدات 80 ألف جنيه



مشروع جنة مصر 2023



يتم طرح 10872 وحدة سكنية ضمن هذا المشروع، مساحات الوحدات فيه تتراوح بين 100 و161 م2 ، الوحدات موجودة في 6 مدن جديدة هي “6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - ملوى الجديدة - المنصورة الجديدة”.

وتبلغ قيمة جدية الحجز بالنسبة لوحدات جنة مصر 100 ألف جنيه



تسديد قيمة وحدات الإسكان 2023

جميع الوحدات داخل المشاريع يتم دفع مقدم جدية الحجز الموضح لكل مشروع بالإضافة إلى مصاريف التسجيل.

ثم يتم استكمال سداد 20% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 5.0% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر يبدأ من يوم 26-03-2023، وحتى يوم 04-05-2023.

وعند الاستلام يتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة، ويتم سداد 70% باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح.

يُضاف إليها 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف تحصيل ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

ويمكن لحاجزي الوحدات سداد باقي ثمن الوحدة، وقيمته 70% من إجمالي الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقًا للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أي مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.