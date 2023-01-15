تفاصيل شقق بنك الاسكان والتعمير 2023 ومبلغ مقدمة الحجز

يستعد العديد من المواطنين لحجز شقق بنك الاسكان التعمير "شقق دار مصر – شقق سكن مصر - مشروع جنة – قطامية جاردنز "عبر الصفحة الرسمية لبنك الاسكان والتعمير hdb-reservation.com .

وبدأ موقع بنك الاسكان والتعمير في استقبال طلبات حجز شقق الاسكان الاجتماعي اليوم الأحد 15 يناير ويستمر استقبال الطلبات حتى 16 فبراير المقبل عبر موقع hdb-reservation.com .

تفاصيل شقق بنك الاسكان والتعمير

يبلغ عدد وحدات مشروع جنة مصر 10872 وحدة بمساحات تتراوح بين 100م لـ 161 م بمقدم حجز 100 ألف جنيه بمدن: 6 أكتوبر – الشيخ زايد – دمياط الجديدة – القاهرة الجديدة – ملوي الجديدة – المنصورة الجديدة.

يبلغ عدد وحدات مشروع دار مصر 512 وحدة بمساحات تتراوح بين 100 م مربع لـ 150 متر مربع بمقدم حجز 80 ألف جنيه بمدن: 15 مايو – العبور – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة .

يبلغ عدد وحدات مشروع سكن مصر 8660 وحدة بمساحات تتراوح بين 106 متر مربع لـ 133 متر مربع بمقدم حجز 70 ألف جنيه بمدن: أكتوبر الجديدة – القاهرة الجديدة – العبور الجديدة – حدائق أكتوبر – المنيا الجديدة – الشروق – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – العلمين الجديدة .

يبلغ عدد وحدات قطامية جاردنز 500 وحدة سكنية بمساحات تتراوح 90 متر مربع لـ 125 متر مربع بمدينة القاهرة الجديدة بمقدم حجز 100 ألف جنيه.

الصفحة الرسمية لبنك الاسكان والتعمير

يتم الدخول على الصفحة الرسمية لبنك الاسكان والتعمير من هنــــــــا

في حالة وجود عطل تقني بالمتصفح المستخدم او الجهاز الذي يتم الحجز من خلاله فيمكن التغلب على هذه المشكلة باتباع الخطوات التالية:-

1. يقوم بفتح المتصفح.

2. يقوم العميل بالضغط على مفاتيح New incognito window

3. بعد ذلك يتم الدخول على الموقع الرسمي للحجز الالكتروني لبنك التعمير والإسكان ومن ثم اتباع الخطوات المدرجة على الموقع

أسعار شقق دار مصر 2023

1- في مدينة العبور، سجل سعر المتر 7610، حيث وصل سعر الشقة الـ100 متر 761 ألفا، والشقة الـ 150 مترا مليون و171 ألف جنيه.

2- في مدينة 15 مايو سجل سعر المتر 7200، حيث وصل سعر الشقة الـ130 مترا 735 ألف جنيه.

3- في مدينة برج العرب الجديدة، سجل سعر المتر 6120، حيث وصل سعر الشقة الـ140 مترا مليون و8 آلاف جنيه.

4- في مدينة دمياط الجديدة، سجل سعر المتر 7985، حيث وصل سعر الشقة الـ 130 مترا مليون و38 آلاف.

رقم خدمة عملاء بنك الاسكان والتعمير

الخط الساخن لبنك الإسكان والتعمير هو 19995. يمكنك الاستفسار عبر هذا الخط عن الشقق السكنية.

مواعيد عمل بنك الاسكان والتعمير

تبدأ من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة الـ 3 عصراً، وتختلف المواعيد من فرع إلى آخر.