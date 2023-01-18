الإسكان المتميز.. ننشر أسعار وكراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2023

مع الطرح الجديد لشقق الاسكان الاجتماعي "دار مصر – سكن مصر – جنة – قطامية جاردنز "، ننشر تفاصيل اسعار شقق الاسكان الاجتماعي وكراسة الشروط لمعرفة كل ما يخص بنك الاسكان والتعمير والرابط الالكتروني لحجز شقق الإسكان.

كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

يبلغ عدد وحدات مشروع جنة مصر 10872 وحدة بمساحات تتراوح بين 100م لـ 161 م بمقدم حجز 100 ألف جنيه بمدن: 6 أكتوبر – الشيخ زايد – دمياط الجديدة – القاهرة الجديدة – ملوي الجديدة – المنصورة الجديدة.

ويمكن الحصول على كراسة شروط جنة مصر pdf https://drive.google.com

يبلغ عدد وحدات مشروع دار مصر 512 وحدة بمساحات تتراوح بين 100 م مربع لـ 150 متر مربع بمقدم حجز 80 ألف جنيه بمدن: 15 مايو – العبور – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة .

ويمكن الحصول على كراسة شروط دار مصر pdf من هنـــــا https://drive.google.com

يبلغ عدد وحدات مشروع سكن مصر 8660 وحدة بمساحات تتراوح بين 106 متر مربع لـ 133 متر مربع بمقدم حجز 70 ألف جنيه بمدن: أكتوبر الجديدة – القاهرة الجديدة – العبور الجديدة – حدائق أكتوبر – المنيا الجديدة – الشروق – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – العلمين الجديدة .

ويمكن الحصول على كراسة شروط سكن مصر pdf من هنـــــا https://drive.google.com

يبلغ عدد وحدات قطامية جاردنز 500 وحدة سكنية بمساحات تتراوح 90 متر مربع لـ 125 متر مربع بمدينة القاهرة الجديدة بمقدم حجز 100 ألف جنيه.

اسعار شقق دار مصر للمتر مربع

سعر المتر فى شقق دار مصر فى مدينة العبور 7810 جنيهات.

سعر المتر فى شقق دار مصر فى مدينة 15 مايو 7200 جنيه.

سعر المتر فى شقق دار مصر فى مدينة برج العرب الجديدة 6120 جنيها.

سعر المتر فى شقق دار مصر فى دمياط الجديدة 7985 جنيها.

شروط حجز شقق دار مصر

كشفت وزارة الإسكان عن شروط حجز شقق دار مصر فى الطرح الجديد، وهى:

- لا يحق التقدم لحجز أكثر من شقة في الإعلان الواحد.

- ألا يكون حصل المتقدم على شقة أو أرض إسكان اجتماعي حتى لو قام ببيعها أو التنازل عنها.

- أن يكون المتقدم للحصول على شقة من شقق دار مصر، مصري الجنسية.

- ألا يقل المتقدم للحصول على شقة من شقق دار مصر، عمره عن 21 سنة من تاريخ نهاية الإعلان.

- لا يشترط إثبات دخل محدد.

- لا يشترط محل أقامه محددة مثل الطروحات السابقة.