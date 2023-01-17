الثلاثاء 17 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل الحجز ننشر كراسة شروط شقق بنك الإسكان والتعمير pdf 2023

الإسكان
الإسكان

بدأ حجز شقق بنك الإسكان والتعمير على مدار يومين عبر الموقع الرسمي لبنك الإسكان والتعمير لشقق سكن مصر ودار مصر وجنة مصر وقطامية جاردنز، ويستمر الحجز أونلاين حتى 16 فبراير المقبل.

                                                    

تفاصيل شقق بنك الإسكان والتعمير

يبلغ عدد وحدات مشروع جنة مصر 10872 وحدة بمساحات تتراوح بين 100م لـ 161 م بمقدم حجز 100 ألف جنيه بمدن: 6 أكتوبر – الشيخ زايد – دمياط الجديدة – القاهرة الجديدة – ملوي الجديدة – المنصورة الجديدة.

ويمكن الحصول على  كراسة شروط جنة مصر pdfhttps://drive.google.com 

 

يبلغ عدد وحدات مشروع دار مصر 512 وحدة بمساحات تتراوح بين 100 م مربع لـ 150 متر مربع بمقدم حجز 80 ألف جنيه بمدن: 15 مايو – العبور – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة . 

 

ويمكن الحصول على كراسة شروط دار مصر pdf من هنـــــا https://drive.google.com

 

يبلغ عدد وحدات مشروع سكن مصر 8660 وحدة بمساحات تتراوح بين 106 متر مربع لـ 133 متر مربع بمقدم حجز 70 ألف جنيه بمدن: أكتوبر الجديدة – القاهرة الجديدة – العبور الجديدة – حدائق أكتوبر – المنيا الجديدة – الشروق – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – العلمين الجديدة .

 

ويمكن الحصول على كراسة شروط سكن مصر pdf  من هنـــــا https://drive.google.com

 

يبلغ عدد وحدات قطامية جاردنز 500 وحدة سكنية بمساحات تتراوح 90 متر مربع لـ 125 متر مربع بمدينة القاهرة الجديدة بمقدم حجز 100 ألف جنيه.

خطوات حجز وحدات بنك الاسكان والتعمير 2023 

التسجيل يبدأ اليوم.. «الإسكان» تكشف تفاصيل طرح 22 ألف وحدة سكنية (فيديو)

الصفحة الرسمية لبنك الإسكان والتعمير

يتم الدخول على الصفحة الرسمية لبنك الإسكان والتعمير من هنــــــــا

في حالة وجود عطل تقني بالمتصفح المستخدم او الجهاز الذي يتم الحجز من خلاله فيمكن التغلب على هذه المشكلة باتباع الخطوات التالية:-

1. يقوم بفتح المتصفح.

 2. يقوم العميل بالضغط على مفاتيح New incognito window 

3. بعد ذلك يتم الدخول على الموقع الرسمي للحجز الالكتروني لبنك التعمير والإسكان ومن ثم اتباع الخطوات المدرجة على الموقع

رقم خدمة عملاء بنك الاسكان والتعمير

الخط الساخن لبنك الإسكان والتعمير هو 19995. يمكنك الاستفسار عبر هذا الخط عن الشقق السكنية.

شقق بنك الاسكان والتعمير مشروع جنه مصر كراسة شروط دار مصر كراسة شروط سكن مصر pdf الصفحة الرسمية لبنك الاسكان والتعمير رقم خدمة عملاء بنك الاسكان والتعمير

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

وزير التجارة: تواصل دائم مع جمعيات ودوائر الأعمال لتنمية الصناعة والتصدير

مهندسو مصر يناقشون فوائد مشروعات الهيدروجين الأخضر على الاقتصاد

إصابة مواطن في مشاجرة بآلة حادة بقرية الزاوية بالفيوم

غدا.. الحكم على المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات مالية في الزاوية

«أمناء الحوار الوطنى»: اجتماع أخير خلال أيام قبل انطلاق الجلسات

مصر تتأهل للدور الثانى فى كأس العالم لكرة اليد بعد اكتساح أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

د.كريمة الحفناوى

المصلحة الفضلى للأطفال فى العاشر من يناير 2023

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى

«خارجية» الأردن تستدعى السفير الإسرائيلى بعد منع «المجالى» من دخول الأقصى