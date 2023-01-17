قبل الحجز ننشر كراسة شروط شقق بنك الإسكان والتعمير pdf 2023

بدأ حجز شقق بنك الإسكان والتعمير على مدار يومين عبر الموقع الرسمي لبنك الإسكان والتعمير لشقق سكن مصر ودار مصر وجنة مصر وقطامية جاردنز، ويستمر الحجز أونلاين حتى 16 فبراير المقبل.

تفاصيل شقق بنك الإسكان والتعمير

يبلغ عدد وحدات مشروع جنة مصر 10872 وحدة بمساحات تتراوح بين 100م لـ 161 م بمقدم حجز 100 ألف جنيه بمدن: 6 أكتوبر – الشيخ زايد – دمياط الجديدة – القاهرة الجديدة – ملوي الجديدة – المنصورة الجديدة.

ويمكن الحصول على كراسة شروط جنة مصر pdfhttps://drive.google.com

يبلغ عدد وحدات مشروع دار مصر 512 وحدة بمساحات تتراوح بين 100 م مربع لـ 150 متر مربع بمقدم حجز 80 ألف جنيه بمدن: 15 مايو – العبور – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة .

ويمكن الحصول على كراسة شروط دار مصر pdf من هنـــــا https://drive.google.com

يبلغ عدد وحدات مشروع سكن مصر 8660 وحدة بمساحات تتراوح بين 106 متر مربع لـ 133 متر مربع بمقدم حجز 70 ألف جنيه بمدن: أكتوبر الجديدة – القاهرة الجديدة – العبور الجديدة – حدائق أكتوبر – المنيا الجديدة – الشروق – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – العلمين الجديدة .

ويمكن الحصول على كراسة شروط سكن مصر pdf من هنـــــا https://drive.google.com

يبلغ عدد وحدات قطامية جاردنز 500 وحدة سكنية بمساحات تتراوح 90 متر مربع لـ 125 متر مربع بمدينة القاهرة الجديدة بمقدم حجز 100 ألف جنيه.

الصفحة الرسمية لبنك الإسكان والتعمير

يتم الدخول على الصفحة الرسمية لبنك الإسكان والتعمير من هنــــــــا

في حالة وجود عطل تقني بالمتصفح المستخدم او الجهاز الذي يتم الحجز من خلاله فيمكن التغلب على هذه المشكلة باتباع الخطوات التالية:-

1. يقوم بفتح المتصفح.

2. يقوم العميل بالضغط على مفاتيح New incognito window

3. بعد ذلك يتم الدخول على الموقع الرسمي للحجز الالكتروني لبنك التعمير والإسكان ومن ثم اتباع الخطوات المدرجة على الموقع

رقم خدمة عملاء بنك الاسكان والتعمير

الخط الساخن لبنك الإسكان والتعمير هو 19995. يمكنك الاستفسار عبر هذا الخط عن الشقق السكنية.