الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

التسجيل يبدأ اليوم.. «الإسكان» تكشف تفاصيل طرح 22 ألف وحدة سكنية (فيديو)

سكن مصر
سكن مصر

كف عمرو الخطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل طرح أكثر من 22 ألف وحدة سكنية بمشروعات جنة ودار مصر وسكن مصر، متابعا: التسجيل الإلكتروني متاح بداية من اليوم وحتى 16 فبراير.

وأضاف “عمرو الخطاب” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”: "التسجيل ودفع جدية الحجز متاح لمدة شهر من اليوم، متابعا: كراسة الشروط موجودة على موقع بنك التعمير والإسكان، بدون كلمة سر أو إي معلومات.

وأكمل: تاريخ الحجز يكون يومي 5/6 مارس، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز، ويمكن للمواطنين التوجة إلى أماكن الوحدات لرؤيتها على أرض الواقع، قبل التسجيل.

واوضح ان أسعار المتر في مشروع جنة يتراوح من 9 إلى 12 ألف، مشددا على أن وحدات مشروع جنة مشطبة بالكامل، مشيرا إلى أن دفع ثمن الوحدة يتم من خلال سداد 10% من ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم تقسيط 70% من باقي ثمنها على أقساط مختلفة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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