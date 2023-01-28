«الوزراء»: نستهدف من الإسكان الاجتماعى تفادى التعدى على الأراضى الزراعية

علق السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، داخل مدينة حدائق العاصمة، قائلًا إن الدولة حريصة على توفير سكن مناسب من الناحية الاجتماعية والتمويل والقدرة على السداد.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن السداد يمتد على مدار من 20 لـ25 سنة، والمساحات تبدأ من 90 مترًا مربعًا، وتصل لـ110 و120 مترًا مربعًا.

وأوضح أن الدولة عندما تقوم بهذا النوع من الإسكان لتفادي لجوء الناس للتعدي على الأراضي الزراعية، وهي من أجود أنواع الأرضي وكانوا يبررون ذلك بأنه لا توجد مساكن لهم، وكذلك لتفادي اللجوء للبناء العشوائي الذي استمر على مدار عقود.

وأردف: "الدولة وفرت هذا النوع من الإسكان، وتعمل على الانتهاء من المناطق العشوائية".