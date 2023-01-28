السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الوزراء»: نستهدف من الإسكان الاجتماعى تفادى التعدى على الأراضى الزراعية

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

علق السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، داخل مدينة حدائق العاصمة، قائلًا إن الدولة حريصة على توفير سكن مناسب من الناحية الاجتماعية والتمويل والقدرة على السداد.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن السداد يمتد على مدار من 20  لـ25 سنة، والمساحات تبدأ من 90 مترًا مربعًا، وتصل لـ110 و120 مترًا مربعًا.

وأوضح أن الدولة عندما تقوم بهذا النوع من الإسكان لتفادي لجوء الناس للتعدي على الأراضي الزراعية، وهي من أجود أنواع الأرضي وكانوا يبررون ذلك بأنه لا توجد مساكن لهم، وكذلك لتفادي اللجوء للبناء العشوائي الذي استمر على مدار عقود.

وأردف: "الدولة وفرت هذا النوع من الإسكان، وتعمل على الانتهاء من المناطق العشوائية".

نادر سعد الوزراء اللاسكان الاجتماعي مدبولي وحدات الإسكان

مواد متعلقة

«زيف علامات تجارية مشهورة».. تفاصيل ضبط مصنع مواد غذائية مغشوشة

«التموين» تكشف حقيقة العثور على بودرة سيراميك فى منتجات القهوة سريعة التحضير

دبلوماسي سابق: زيارة الرئيس السيسي لأذربيجان وأرمينيا ترسيخ للوجود المصري في القوقاز

«المهن الموسيقية» تكشف حقيقة منعها حفل الأوركسترا الإيطالى بالأقصر

مفاجأة.. 26 مليون جنيه متحصلات المهن الموسيقية خلال 3 شهور

لماذا تتمسك أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 وسر مراوغة ألمانيا؟

رئيس حركة جيش تحرير السودان لـ«القاهرة الإخبارية»: الحركات العسكرية أعقل من المدنيين الآن

رئيس «تحرير السودان» لـ«القاهرة الإخبارية»: على مصر مواصلة جهودها للحوار السودانى

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

وزير التعليم يحسم جدل إلغاء أجزاء من مناهج الترم الثانى للابتدائية والإعدادية

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

تحالف مصري إيطالي يتقدم بعرض لتدشين محطات كهرومائية بنظام الـBOO

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

صور

ندوة آفاق الترجمة في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب عصور دانيال

ندوة أحمد أبوالغيط فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات في محيط القدس

هل يتوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؟..خبراء يجيبون

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس وحالات اختناق جنوب نابلس