الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شروط التقديم في وظائف مترو الأنفاق الخالية وطرق التقديم

المترو
المترو

أعلنت الهيئة العامة لتشغيل المترو عن وظائف مترو الأنفاق من هنا يكثف  الكثير من المواطنين البحث عن طرق التقديم لوظائف مترو الأنفاق، بعد إعلان الهيئة العامة لمترو الأنفاق التابعة لوزارة النقل عن وظائف شاغرة في هندسة السكة، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة لمترو عبر الأنفاق عبر الوظائف الحكومية الإلكترونية.

وظائف مترو الأنفاق

وجاءت تفاصيل الوظائف الشاغرة بالهيئة العامة لمترو الأنفاق التي تتمثل في مدير عام هندسة السكة عبر بوابة الوظائف الحكومية كالتالى:

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وظائف مترو الأنفاق 2023 وشروط الحصول عليها

الجدير بالذكر أن  الوظائف الشاغرة في مترو الأنفاق تقع  على قمة وظائف الإدارة العامة للمرافق التابعة لرئيس الإدارة المركزية لمشروعات الإنشاءات النفقية، وتختص بوضع خطط العمل الخاصة بالمرافق المختلفة طبقا للتعاقدات والرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية والبرامج الزمنية الموضوعة، وكذلك وضع كراسة الشروط والمواصفات اللازمة لطرح مشروعات أعمال المرافق بالتنسيق مع الإدارات العامة المختلفة.

المهارات الأساسية المطلوبة في وظائف مترو الأنفاق 

المهارات الأساسية المطلوب توافرها لشاغلى الوظائف الشاغرة

اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب الوارد بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لعام 2016 ولائحته التنفيذية.

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المهارات الفنية المطلوب توافرها لوظائف مترو الأنفاق

1- يجب أن يكون لدى المتقدم القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط والمتابعة

2- يجب أن تتوافر لديه القدرة على التواصل الفعال وترسيخ تطبيق النظم واللوائح

3- ضرورة إجادة اللغة الأجنبية وعلوم الحاسب

4- يجب أن تتوافر لديه القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرار

سنوات الخبرة المطلوبة لوظائف مترو الانفاق

من الضرورى أن يتم قضاء مدة بينية مقدارها يصل إلى عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأول أو قضاء مدة كلية يصل مقدارها إلى سبعة عشر عاما على الأقل في وظيفة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

الشروط المطلوبة للتقديم بالوظائف الشاغرة في مترو الأنفاق

يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل هندسي عالي مناسب

1- تقديم بيان حالة وظيفية موثقة ويتم توضيح بها التالى(التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى - تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة - الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم- الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها) - العلاوات التشجيعية - خطابات الشكر والتقدير - الجزاءات إن وجدت وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

2- تقديم بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها

3- ضرورة تقديم المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة

4- تقديم مقترح تطويري وافيًا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته

5- يجب أن يتم تقديم شهادة من الإدارة القانونية بالجهة التابع لها المتقدم معتمدة بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية

6- تقديم عدد (1) صورة من شهادة الميلاد الرقم القومى + صورة بطاقة الرقم القومي

7- تقديم عدد (1) صورة شهادة عضوية نقابة المهندسين

8- تقديم صحيفة الحالة الجنائية- عدد (6) صور شخصية مقاس 4X6 حديثة

أخر موعد للتقديم في وظائف مترو الأنفاق 

يجب  تقديم المستندات السابقة من أصل و6 نسخ وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية في موعد غايته شهر من تاريخ النشر

طريقة التقديم على الوظائف الشاغرة بمترو الأنفاق

يتاح للراغبين التقديم على الوظائف الشاغرة بالهيئة العامة لمترو الأنفاق بتلك الأماكن (مجمع رمسيس - ميدان رمسيس - القاهرة) إدارة شؤون الخدمة - الدور الرابع.)

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