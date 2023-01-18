«الدولية للطاقة المتجددة» تعلن عن وظائف شاغرة بمكتبها في أبو ظبي

أعلنت أمانة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا” ومركز المعرفة والسياسات والتمويل (KPFC) عن موعد غلق باب التقديم لوظائف "محترف مشارك - الوصول إلى الطاقة وسياسة الطاقة المتجددة" في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وذلك صباح اليوم الأربعاء، على أن يكون آخر موعد لتلقي الطلبات 20 يناير 2023.

ينصب تركيز مركز المعرفة والسياسة والتمويل (KPFC) على جمع البيانات وتطوير أدوات المعرفة وإجراء التحليلات لدعم إنشاء بيئات تمكينية للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة ونموها.

ويستلزم ذلك العمل التحليلي وبناء القدرات والمشورة المصممة خصيصًا بشأن السياسات والتمويل فضلاً عن الفوائد الاجتماعية والاقتصادية.

يضم KPFC وحدة أسواق الطاقة المتجددة برنامج عمل بشأن الوصول إلى الطاقة، لا سيما فيما يتعلق بالسياسات واللوائح لتوسيع نطاق الحلول القائمة على مصادر الطاقة المتجددة لتوسيع الوصول إلى الكهرباء والطهي النظيف.

يقوم بإجراء تحليل للسياسات على أحدث طراز يمكن الاستفادة منه لتقديم بناء القدرات على المستويين القطري والإقليمي، تقود الوحدة أيضًا العمل على تتبع تدفقات الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة اللا مركزية للوصول وكيف يمكن هيكلة التمويل بشكل أفضل لتسريع التقدم نحو هدف التنمية المستدامة 7 المتمثل في الوصول الشامل بحلول عام 2030.

الغرض من البرنامج المهني المعاون هو تمكين خريجي الجامعات الموهوبين والواعدين وخريجي الدراسات العليا من اكتساب خبرة مباشرة في عمل IRENA وإلقاء نظرة أعمق على دور الوكالة في تعزيز التبني الواسع النطاق والمتزايد والاستخدام المستدام جميع أشكال الطاقة المتجددة.

يقدم البرنامج عرضًا قيِّمًا للأنشطة الرئيسية والمجالات البرنامجية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، وستستفيد الوكالة أيضًا من اكتساب موظفين جدد ومتحمسين، مما يجلب مهارات ووجهات نظر جديدة.

المؤهلات

التعليم: درجة جامعية من المستوى الأول أو درجة جامعية متقدمة (درجة الماجستير أو ما يعادلها)، ويفضل أن يكون ذلك في مجال الطاقة أو السياسة البيئية أو التمويل أو الاقتصاد أو التنمية المستدامة أو هندسة الطاقة أو غيرها من التخصصات ذات الصلة بالطاقة، يعد الفهم الراسخ لقضايا الوصول إلى الطاقة مطلبًا رئيسيًا، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب السياسية والتنظيمية لحلول الطاقة المتجددة اللامركزية.

الخبرة: يفضل خبرة العمل في مجال الحصول على الطاقة في البلدان النامية. مطلوب خبرة في البحث وجمع البيانات وتحليلها.

رابط التقديم على الوظيفة من هنا .. https://www.irena.org/About/Employment