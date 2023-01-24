الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

هل البنوك تعمل غدا؟ .. تعرف على إجازة 25 يناير 2023 للبنوك

البنوك
البنوك

بالتزامن مع عيد الشرطة 2023 و إجازة 25 يناير 2023، يبحث المواطنون عن موعد إجازة البنوك في مصر بهذة المناسبة، وهل البنوك إجازة غدًا.

هل البنوك تعمل غدا

وبخصوص تساؤل المواطنون.. هل البنوك تعمل غدا ؟، حيث يوافق الاربعاء 25 يناير 2023 اجازة عيد الشرطة، فالاجابة نعم البنوك تعمل غدا.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.

وبذلك تكون إجازة البنوك في مصر بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 26 يناير على أن يستأنف العمل في البنوك يوم الأحد الموافق 28 يناير 2023 .

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الحد الاقصى للسحب من البنوك

قرر البنك المركزي المصري في نهاية العام الماضي، رفع الحد الاقصى للسحب من البنوك ليتيح مرونة للعملاء من الأفراد والشركات بالتعامل على حساباتهم دون وجود أي قيود على إجراء التحويلات من حساب أي عميل لآخر وفقا لرغبته.

وجاء الحد الاقصى للسحب من البنوك كالتالي:

ارتفعت الحد الاقصى للسحب من البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه يوميا.

ارتفع الحد الاقصى للسحب من ماكينات ATM الآلية لـ   20 ألف جنيه كحد أقصى يوميا وبعض البطاقات لا تسمح بأكثر من 15 ألف جنيه.

حدود السحب النقدي من ماكينات POS "نقاط البيع": 20 ألف جنيه كحد أقصى يوميا.

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رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM بنك آخر

تختلف رسوم السحب النقدي من ماكينة الصراف الآلي ATM لغير عملاء البنك من بنك إلى آخر.

البنك الأهلي المصري: رسوم السحب النقدي من ماكينات البنك الأهلي المصري 5 جنيهات.

بنك مصر: رسوم السحب من ماكينات بنك مصر 5 جنيهات لكل مرة.

بنك القاهرة: عمولة السحب النقدي 5 جنيهات لكل مرة.

البنك التجاري الدولي: رسوم السحب النقدي 5 جنيهات لكل مرة.

بنك التعمير والإسكان: رسوم السحب النقدي 5 جنيهات لكل مرة.

بنك HSBC: رسوم السحب من ماكينات ATM قيمتها 5 جنيهات لكل مرة.

البنك العربي الأفريقي الدولي: رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM تبلغ 5 جنيهات لكل مرة.

بنك الإسكندرية: عمولة السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM تبلغ 5 جنيهات لكل مرة.

بنك QNB: رسوم السحب النقدي من ماكينات ATMتبلغ 5 جنيهات لكل مرة.

بنك كريدي أجريكول: عمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي 5 جنيهات لكل مرة.

بنك أبوظبي الأول: رسوم السحب من ماكينات ATMتبلغ 5 جنيهات لكل مرة.

بنك الإمارات دبي الوطني: رسوم السحب من ماكينات ATM تبلغ 5 جنيهات لكل مرة.

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