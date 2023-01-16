وظائف مترو الأنفاق 2023 وشروط الحصول عليها

ننشر لكم وظائف مترو الانفاق 2023 وشروط الحصول عليها.. حيث أعلنت هيئة مترو الانفاق عن عدد من الوظائف الشاغرة في عدد من خطوط مترو الأنفاق.

ووضعت هيئة مترو الانفاق التفاصيل الكاملة حول الوظائف المتاحة والشروط والأوراق المطلوبة للحصول عليها بالموقع الالكتروني لمترو القاهرة.

ويعرض “الدستور” في السطور التالية التفاصيل الكاملة حولها..

وظائف مترو الانفاق 2023

حسبما جاء على الموقع الالكتروني لمترو القاهرة، فإن وظائف مترو الانفاق جاءت كالتالي:

قائد فريق صيانة أنظمة الاتصالات - كود الوظيفة: S-TC 1

قائد صيانة التحكم بنظام الاتصالات - كود الوظيفة: S-TC 2

قائد فريق صيانة معدات الإشارات الخارجيه - كود الوظيفة: S-TC 3

قائد فريق صيانة انظمة الاشارات الداخلية (فى القطار) - كود الوظيفة: S-TC 4

فني صيانة اتصالات - كود الوظيفة: J- TC 5

فني بفريق انظمة الاتصالات والتحكم المركزي - كود الوظيفة: J- TC 6

فني صيانة نظم إشارات - كود الوظيفة: J- TC 7

فني صيانة معدات الإشارات الخارجية - كود الوظيفة: J- TC 8

فني صيانة معدات الإشارات الداخلية - كود الوظيفة: J- TC 9

مراقب اعطال في عملية صيانة الوحدات المتحركه - كود الوظيفة: S-RS 2

مراقب ومراسل وحدات متحركه - كود الوظيفة: S-RS 3

مسئول التخزين - قسم الوحدات المتحركة - كود الوظيفة: S-RS 4

فني ميكانيكا - قسم الوحدات المتحركة - كود الوظيفة: J-RS 5

فني كهرباء - قسم الوحدات المتحركة - كود الوظيفة: J-RS 1

قائد فريق الصيانة - قسم معدات الورشة - كود الوظيفة: S-DE 1

مراقب و مراسل - قسم معدات الورشة - كود الوظيفة: S-DE 2

فنى بفريق صيانة جرارات السكة الحديد - قسم معدات الورشة - كود الوظيفة: J-DE 3

فنى مغسلة الوحدات المتحركة - قسم معدات الورشة - كود الوظيفة: J-DE 4

فني بفريق المعدات - قسم معدات الورشة - كود الوظيفة: J-DE 5

قائد صيانة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف وتبريد الهواء بالموقع - كود الوظيفة: S-EM 1

فنيين صيانة الموقع - قسم الأنظمة الكهروميانيكية - كود الوظيفة: J-EM 2

قائد فريق الصيانة - قسم أنظمة التذاكر - كود الوظيفة: S-AFC 1

فني برامج الحاسب الآلي - قسم أنظمة التذاكر - كود الوظيفة: J-AFC 2

فني كهرباء - قسم أنظمة التذاكر - كود الوظيفة: J-AFC 3

فني ميكانيكي - قسم أنظمة التذاكر - كود الوظيفة: J-AFC 4

الإدارة الفنية - قسم المصاعد والسلالم المتحركة - كود الوظيفة: S-ES 1

فني - قسم المصاعد والسلالم المتحركة - كود الوظيفة: J-ES2

عامل صيانة - قسم المصاعد والسلالم المتحركة - كود الوظيفة: J-ES3

فنى - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: S-PS1

مراقب و مراسل - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: S-PS2

قائد فريق الصيانة - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: S-PS3

فنيين شبكه هوائيه - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: S-PS4

فني بفريق صيانة عربة القطار - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: J-PS5

فني بفريق الكهرباء - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: J-PS6

فني المحطة الفرعية - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: J-PS7

فنىين - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: J-PS8

فني بمحطات المحولات الفرعية - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية -كود الوظيفة: J-PS9

فني بفريق اختبار صيانة المحطات الفرعية - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: J-PS10

فني بفريق الكشف والمراقبة - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية - كود الوظيفة: J-PS11

للاطلاع على كافة الوظائف المتاحة من مترو الانفاق يمكنك الضغط على الرابط التالي https://cairometro.gov.eg/ar/jobs

شروط الحصول على وظيفة بالمترو

وحددت الهيئة العامة لمترو الأنفاق شروط الحصول على وظائف مترو الانفاق وهي..

القدرة علي تحمل المسؤولية وضغوط العمل والانضباط الذاتي القوى.

الالتزام باللوائح والقوانين.

الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.