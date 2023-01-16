«القوى العاملة» تعلن عن وظائف وفرص عمل للشباب

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة للشباب من ذوي المؤهلات أو بدون، وذلك بإحدى شركات القطاع الخاص بالقاهرة، على أن يحدد الراتب بحسب المقابلة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 20 عامل نظافة، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظيفة من 18 سنة، وحتى 45 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة، التوجه لمقر الشركة في 75 عمارات الشروق، النادي الأهلي، مدينة نصر، القاهرة، أو الاتصال على 01098137507، والتواصل مع المدير المسئول أشرف فوزي.

وعلى جانب آخر، اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفرالشيخ البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه بالوحدة المتنقلة بقرى "حياة كريمة" بمركز سيدي سالم على مهنة كهرباء التوصيلات، وعمل الاختبار النهائي للمتدربين، تحت إشراف إدارة بحوث العمالة والتدريب المهني بالمديرية، في إطار توجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بالاهتمام ببرامج التدريب المهني للشباب خاصة في قرى "حياة كريمة" الأكثر احتياجًا لتحسين مستويات المعيشة والدخول لسوق العمل.

وأوضح حازم علي حسن، مدير مديرية القوى العاملة بكفرالشيخ، في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه تم الانتهاء من فعاليات الدورة التدريبية في مجال الكهرباء، والتي استمرت لمدة أسبوعين تحت إشراف عادل العوضي، مدير إدارة بحوث العمالة والتدريب المهني، كما تم عمل الاختبار النهائي للمتدربين لتحديد مدى استيعابهم لمحتوى البرنامج التدريبي وقياس مستوى مهارتهم على هذه المهنة.

وأكد مدير المديرية، أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ دورات تدريبية بشكل مكثف لتدريب أبناء قرى حياة كريمة على المهن التي تتطلبها سوق العمل وتأهيلهم ورفع كفاءتهم، بما يسهم في الحصول على فرصة عمل كريمة، ووجّه المتدربون شكرهم لوزارة القوى العاملة على الفرص المجانية التي تقدمها للشباب للتدريب على مهن تحتاجها سوق العمل، وعلى المساهمة فى توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.