بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

تظهر نتائج سنوات النقل نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل الابتدائي "نتيجة الصف الرابع الابتدائي – نتيجة الصف الخامس الابتدائي – نتيجة الصف السادس الابتدائي" والمراحل الإعدادية "نتيجة الصف الأول الإعدادي – نتيجة الصف الثاني الإعدادي"، عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

أتاحت وزارة التربية والتعليم، نتيجة الفصل الدراسي الأول لكل من الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي، عبر بوابة التعليم الأساسي eduserv.cairo.gov.eg للاستعلام عن نتائج امتحانات الترم الأول 2022 .

البوابة الإلكترونية وزارة التربية والتعليم

وتوفر البوابة الالكترونية وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي eduserv.cairo.gov.eg الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل برقم الجلوس كل من الصف الرابع الابتدائي - الصف الخامس الابتدائي - الصف السادس الابتدائي - الصف الاول الاعدادي - الصف الثاني الاعدادي، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.

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وتوفر بوابة التعليم الأساسي البوابة الالكترونية وزارة التربية والتعليم ، نتائج امتحانات حيث يتم الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي.

قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم مدون في شهادة ميلاد الطالب.

قم باختيار المرحلة الدراسية سواء الابتدائية أو الإعدادية.

اختر المرحلة التعليمية التي تضم نتيجة كل من:

نتيجة امتحان الصف الرابع الابتدائي

نتيجة امتحان الصف الخامس الابتدائي

نتيجة امتحان الصف السادس الابتدائي

نتيجة امتحان الصف الاول الاعدادي

نتيجة امتحان الصف الثاني الاعدادي

أما أثناء خانة الفصل الدراسي قم باختيار الأول.

حدد امتحانات العام الدراسي 2023.

الضغط على قائمة “استعلام”، والانتظار لبعض الوقت إلى أن تظهر نتيجة التقييمات.

الفصل الدراسي الثاني 2023

وفي هذه الأثناء، يقضي طلاب سنوات النقل كل من الصف الرابع الابتدائي - الصف الخامس الابتدائي - الصف السادس الابتدائي - الصف الاول الاعدادي - الصف الثاني الإعدادي، إجازة نصف العام 2023، ويبحث أولياء الأمور عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني أو الترم الثاني، ووفقا للخريطة الزمنية المعلنة من وزارة التربية والتعليم يأتي موعد بداية الفصل الدراسي الثاني للطلاب في فبراير المقبل يوم السبت الموافق يوم 11، وتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الثاني حتى 8 يونيو، ثم تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.