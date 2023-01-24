الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء|رئيس وزراء الهند يرحب بزيارة الرئيس السيسى التاريخية.. وغزل المحلة يعمق جراح الزمالك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت الساعات القليلة الماضية، مجموعة من الأخبار التي تنوعت ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي رصدها «الدستور» لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

رئيس وزراء الهند يرحب بزيارة الرئيس السيسى التاريخية

رحب رئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية للهند كضيف رئيسي لاحتفالات البلاد بيوم الجمهورية، ووصفها بأنها تاريخية.

https://www.dostor.org/4292617

 

رشوان توفيق يفجر مفاجأة ويعلن استعداده التنازل لابنته عن الفيلا بشرط

كشف الفنان رشوان توفيق، عن استعداده للتنازل عن الفيلا لابنته آية مرة أخرى، رغم حكم المحكمة النهائي لصالحه ورفض الدعوى التي طالبت فيها ابنته بإلغاء عقد بيع والدها فيلا بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه.

https://www.dostor.org/4292634

 

وزير التموين يعتمد قرار تسعير الخيز بالكارت الذكي خلال ساعات

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ حزمة خطوات إيجابية لحل أزمة الخبز، وذلك باطلاق منظومة الكارت الذكي والسماح للمخابز البلدية البيع بالسعر المدعم وبسعر التكلفة وأقل من المخابز السياحية.

https://www.dostor.org/4292595

 

«نوّر عقلك».. كل ما تريد معرفته عن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته الـ٥٤، اليوم الأربعاء، وحتى الـ٦ من فبراير المقبل، بمشاركة ناشرين وكُتّاب من ٥٣ دولة.

https://www.dostor.org/4292633

 

غزل المحلة يعمق جراح الزمالك ويهزمه بهدفين فى الدورى

واصل فريق الزمالك سلسلة نتائجه السلبية بالهزيمة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

https://www.dostor.org/4292616

 

مصدر أمنى ينفى استشهاد ضابط شرطة والاعتداء على أحد الأكمنة بأسوان

نفى مصدر أمنى تعرض أحد الأكمنة بمحافظة أسوان لأي اعتداءات، لافتًا إلى أن واقعة استشهاد أحد ضباط المديرية جاءت نتيجة تبادله إطلاق النار مع أحد العناصر الجنائية بطريق إدفو/ مرسى علم.

https://www.dostor.org/4292618

 

غدًا.. رزان جمال وتفاصيل معرض الكتاب فى «معكم منى الشاذلى»

تحل النجمة اللبنانية رزان جمال ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، في الحلقة المقرر إذاعتها غدًا الأربعاء على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

https://www.dostor.org/4292609

 

قوافل صندوق «تحيا مصر» تصل شمال سيناء

أطلق صندوق تحيا مصر، صباح اليوم الثلاثاء، قافلة حماية اجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة شمال سيناء، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

https://www.dostor.org/4292379

 

روسيا تعلن سقوط 25 قتيلًا و100 جريح فى هجوم أوكرانى على الحدود

أعلن حاكم بلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنّ عدد الضحايا الذين سقطوا في منطقته بنيران القوات الأوكرانية منذ بدأت روسيا هجومها الواسع النطاق على جارتها قبل 11 شهرًا بلغ 25 قتيلًا و100 جريح.

https://www.dostor.org/4292647

 

الدستور نشرة اخبار يفوتك هذا المساء

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

حرقها حية.. زوج يشعل النيران فى زوجته ببولاق الدكرور.. ويعترف: «بتنكد عليا»

«نوّر عقلك».. كل ما تريد معرفته عن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023 بعد انتهاء الجولة الـ15

رابط بوابة التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس لاستخراج نتيجة المرحلة الابتدائية والإعدادية

بعد زفاف نادية وحسن.. مواعيد عرض مسلسل «وبينا ميعاد» وقنوات العرض

أمنى يكشف اتفاق فتاة مع آخرين لاختطافها وابتزاز والدها بدار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله