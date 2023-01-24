لا يفوتك هذا المساء|رئيس وزراء الهند يرحب بزيارة الرئيس السيسى التاريخية.. وغزل المحلة يعمق جراح الزمالك

شهدت الساعات القليلة الماضية، مجموعة من الأخبار التي تنوعت ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي رصدها «الدستور» لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

رئيس وزراء الهند يرحب بزيارة الرئيس السيسى التاريخية

رحب رئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية للهند كضيف رئيسي لاحتفالات البلاد بيوم الجمهورية، ووصفها بأنها تاريخية.

https://www.dostor.org/4292617

رشوان توفيق يفجر مفاجأة ويعلن استعداده التنازل لابنته عن الفيلا بشرط

كشف الفنان رشوان توفيق، عن استعداده للتنازل عن الفيلا لابنته آية مرة أخرى، رغم حكم المحكمة النهائي لصالحه ورفض الدعوى التي طالبت فيها ابنته بإلغاء عقد بيع والدها فيلا بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه.

https://www.dostor.org/4292634

وزير التموين يعتمد قرار تسعير الخيز بالكارت الذكي خلال ساعات

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ حزمة خطوات إيجابية لحل أزمة الخبز، وذلك باطلاق منظومة الكارت الذكي والسماح للمخابز البلدية البيع بالسعر المدعم وبسعر التكلفة وأقل من المخابز السياحية.

https://www.dostor.org/4292595

«نوّر عقلك».. كل ما تريد معرفته عن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته الـ٥٤، اليوم الأربعاء، وحتى الـ٦ من فبراير المقبل، بمشاركة ناشرين وكُتّاب من ٥٣ دولة.

https://www.dostor.org/4292633

غزل المحلة يعمق جراح الزمالك ويهزمه بهدفين فى الدورى

واصل فريق الزمالك سلسلة نتائجه السلبية بالهزيمة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

https://www.dostor.org/4292616

مصدر أمنى ينفى استشهاد ضابط شرطة والاعتداء على أحد الأكمنة بأسوان

نفى مصدر أمنى تعرض أحد الأكمنة بمحافظة أسوان لأي اعتداءات، لافتًا إلى أن واقعة استشهاد أحد ضباط المديرية جاءت نتيجة تبادله إطلاق النار مع أحد العناصر الجنائية بطريق إدفو/ مرسى علم.

https://www.dostor.org/4292618

غدًا.. رزان جمال وتفاصيل معرض الكتاب فى «معكم منى الشاذلى»

تحل النجمة اللبنانية رزان جمال ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، في الحلقة المقرر إذاعتها غدًا الأربعاء على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

https://www.dostor.org/4292609

قوافل صندوق «تحيا مصر» تصل شمال سيناء

أطلق صندوق تحيا مصر، صباح اليوم الثلاثاء، قافلة حماية اجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة شمال سيناء، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

https://www.dostor.org/4292379

روسيا تعلن سقوط 25 قتيلًا و100 جريح فى هجوم أوكرانى على الحدود

أعلن حاكم بلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنّ عدد الضحايا الذين سقطوا في منطقته بنيران القوات الأوكرانية منذ بدأت روسيا هجومها الواسع النطاق على جارتها قبل 11 شهرًا بلغ 25 قتيلًا و100 جريح.

https://www.dostor.org/4292647