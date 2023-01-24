وزير التموين يعتمد قرار تسعير الخبز بالكارت الذكى خلال ساعات

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اتخاذ حزمة خطوات إيجابية لحل أزمة الخبز، وذلك بإطلاق منظومة الكارت الذكي والسماح للمخابز البلدية البيع بالسعر المدعم وبسعر التكلفة وأقل من المخابز السياحية.

جاء ذلك من خلال السماح للمخابز ببيع العيش المدعم بسعر أقل من 85 قرشًا للرغيف وبنفس المواصفات، جاءت الخطوة بعد الزيادات الأخيرة من المخابز السياحية إذا وصلت أسعار الخبز السياحى ليتراوح سعر الرغيف بين 1.50 وجنيهين للرغيف ووزنه 70 جرامًا.

وكشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن التموين انتهت من الإجراءات النهائية لطرح كارت الخبز بسعر التجزئة، وأنه خلال الساعات المقبلة سيعتمد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرار التسعير الخاص بالوزن بنفس مواصفات الرغيف المدعم وهى قطر 21 ووزن 90 جرامًا، وإلزام المخابز البلدية بتوفير الخبز للمواطنين من خلال كروت الشحن التي ستكون متوفرة بالبريد مع الحفاظ على سعر الرغيف المدعم كما هو بـ5 قروش، وذلك لتوفير الخبز ومنع الاحتكار.

كشف عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية عن أن لدينا 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، وأننا انتهينا إلى أنه سيتم طرح رغيف خبز وزن 90 جرامًا بسعر من 75 - 85 قرشًا وسيتم تحديد السعر من قبل وزير التموين د.علي المصيلحي وقرار التسعير، وبمجرد التسعير سيتم طرح الكروت بشكل سريع وستكون أسعار الكروت تتراوح فئات الكروت من 20 و50 و100 جنيه، وتتم طباعتها وسيكون معه السعر بعدد الأرغفة ووفق احتياجات الفرد يتم السحب وإصدار بون للخبز ولا مساس بالدعم التموينيي ولا علاقة لها.

غراب أضاف أنه من المتوقع أن يتم طرح الكارت بالمنافذ على أن يتم العمل بها فورًا دون انتظار، ولا يوجد حد أقصى من سحب الأرغف وكل ما يريده المواطن سيتم توفيره، حيث يستطيع المواطن الحصول على كارت مسبق الدفع من مكاتب البريد لصرف الخبز من المخابز البلدية المنتشرة على مستوى المحافظات والتي يتجاوز عددها 30 ألف مخبز.