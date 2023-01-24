قوافل صندوق «تحيا مصر» تصل شمال سيناء

أطلق صندوق تحيا مصر، صباح اليوم الثلاثاء، قافلة حماية اجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة شمال سيناء، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القافلة توفر المواد الغذائية والأغطية لنحو 3000 أسرة مستحقة في مناطق: رفح، والشيخ زويد، وبئر العبد، والعريش، حيث تتضمن القافلة 23 سيارة محملة ب 9 أطنان لحوم، و10 أطنان خضروات، و10 أطنان فاكهة، و6 آلاف بطانية.

وأضاف أن القافلة ستباشر عملها لمدة 3 أيام لتنفيذ عملية توزيع محتويات القافلة على الأسر المستحقة، وذلك ضمن مبادرتي بالهنا والشفا وشتاء آمن لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، لافتا إلى هذه القافلة تأتي ضمن عدد من القوافل التي ينظمها الصندوق في المناطق الحدودية والنائية على مدار العام، ومن بينها محافظة شمال سيناء ومدينة سانت كاترين، وحلايب وشلاتين، والواحات البحرية وواحة سيوة، وسيدي براني.

وأوضح عبد الفتاح أن محافظة شمال سيناء تلقى اهتماما بالغا من الصندوق في مختلف مجالات التنمية العمرانية والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية لأهالي المحافظة.

وأشار إلى أن الصندوق ساهم بقيمة 167 مليون جنيه في تمويل مشروعات في نطاق المحافظة حتى الآن، ومنها مشروع رفع كفاءة 10 مدارس (تعليم عام- ومعهد أزهري) بمدن العريش، ورفح، والشيخ زويد، كما ساهم الصندوق في رفع كفاءة وتطوير مستشفى العريش المركزي، وتوريد أجهزة رنين مغناطيسي وقسطرة قلب، كما تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكات الكهرباء، وتأهيل 37 بئر مياه بالشيخ زويد ورفح.

كما حرص الصندوق خلال الفترة الماضية على تنظيم قوافل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية لأهل محافظة سيناء، وذلك من خلال القوافل الطبية الشاملة في تخصصات (العيون - أطفال - باطنة - نساء وتوليد) بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري.

ذلك إلى جانب ذلك توزيع عشرات الآلاف من قطع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة، فضلا عن تجهيز الفتيات الأولى بالرعاية بمستلزمات الزواج ضمن مبادرة دكان الفرحة.

وأوضح المدير التنفيذي للصندوق أنه على صعيد برامج التنمية الاقتصادية، فقد استفاد نحو 4 آلاف صياد ببحيرة البردويل من مبادرة بر أمان التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية صغار الصيادين من خلال توفير مستلزمات الصيد وبدل الحماية من مخاطر الصيد بالإضافة إلى إحلال وتجديد مراكب الصيد وكذلك تقديم مراكب صيد جديدة لصغار الصيادين.