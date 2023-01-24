الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تعلن سقوط 25 قتيلًا و100 جريح فى هجوم أوكرانى على الحدود

إصابات على الحدود
إصابات على الحدود الروسية الاوكرانية

أعلن حاكم بلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنّ عدد الضحايا الذين سقطوا في منطقته بنيران القوات الأوكرانية منذ بدأت روسيا هجومها الواسع النطاق على جارتها قبل 11 شهرًا بلغ 25 قتيلًا و100 جريح.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف للرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع بثّ وقائعه التلفزيون الروسي الرسمي، إنّ "أوكرانيا، العدوّ، تقصف قرى مسالمة. لدينا 25 قتيلاً و96 جريحاً"، وهذه هي المرة الأولى منذ بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير 2022 التي تُعلن فيها السلطات الروسية رسميًا عن عدد قتلاها في منطقة ما.

كان أعلن رئيس الأركان النرويجي إريك كريستوفرسن في مقابلة مع قناة "تي في 2"، أن "الخسائر في صفوف القوات الروسية باتت قريبة من 180 ألفًا بين قتيل أو جريح"، الأحد الماضي.

وأضاف الجنرال النرويجي، أن "الخسائر الأوكرانية تخطت على الأرجح الـ100 ألف قتيل أو جريح، بالإضافة إلى ذلك قُتل نحو 30 ألف مدني في هذه الحرب الفظيعة".

فيما لم تقدم روسيا وأوكرانيا أي حصيلة موثوقة عن خسائرها منذ شهور.

وفي نوفمبر قال رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي، إن الجيش الروسي تكبد خسائر تزيد علي 100 ألف جندي بين قتيل أو جريح، مع حصيلة مماثلة "على الأرجح" في الجانب الأوكراني.

وأكد رئيس الأركان النرويجي، الأحد، أنه رغم خسائرها الفادحة فإن روسيا قادرة على مواصلة (هذه الحرب) لفترة طويلة مستشهدًا بقدرات موسكو في التعبئة وإنتاج الأسلحة، بحسب فرانس برس.

وتابع: "أكثر ما يقلق هو ما إذا كانت ستتمكن أوكرانيا من إبقاء سلاح الجو الروسي خارج الحرب"، في حين أنها تمكنت حتى الآن من إبقائه خارج الحرب إلى حد كبير "بفضل المضادات الجوية الأوكرانية".

روسيا قتيل جريح إصابات سقوط

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وائل لطفي

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