رشوان توفيق يفجر مفاجأة ويعلن استعداده التنازل لابنته عن الفيلا بشرط

كشف الفنان رشوان توفيق، عن استعداده للتنازل عن الفيلا لابنته آية مرة أخرى، رغم حكم المحكمة النهائي لصالحه ورفض الدعوى التي طالبت فيها ابنته بإلغاء عقد بيع والدها فيلا بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه.

وقال رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مستعد أراضيها، مش ممكن أخرج من الدنيا وأنا ظالم آية، أو ظالم أي حد، أنا عملت كل ده عشان احميكي ومتتنازليش عن الفيلا لابنك".

وأردف: "الفيلا مالي وشقايا مستعد، أعطيك كل شيء على شرط ألا تتنازلي عنه لأي مخلوق، ألا تتنازلي عن الفيلا أو ما أعطاكي ربنا من نعم، منحتها لك، لا أحد يعرف ما تخبأه الدنيا له، وكل ما فعلته لتأمينك وليس لأذيتك".

وتابع: "القوى العليا المسيطرة عليها مش مخلية حد يعرف يكلمها، وهبه عايزة تراضيها، وتديها عينيها".