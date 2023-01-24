مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الثلاثاء 24-1-2023

ننشر مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 24-1-2023 في إطار الخدمات المتنوعة التي نقدمها للملايين من القراء الراغبين في ضبط توقيت صلواتهم الخمس في كافة محافظات الجمهورية والمعتمدة رسميا من قبل وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان والإقامة في كافة المساجد.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 2023

يستطيع المواطنين معرفة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 24-1-2023 من خلال النشرة الخدمية المتنوعة التي تقدمها موقع الدستور الإلكتروني للقراء وهي كالتالي:-

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 5:20 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:07 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:04 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:24 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:45 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة أسيوط

صلاة الفجر الساعة 5:19 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:08 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:10 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:31 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:49 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة المنيا

صلاة الفجر الساعة 5:23 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:12 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:12 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:32 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:52 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 5:37 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:23 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:17 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:37 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:59 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة الفيوم

صلاة الفجر الساعة 5:21 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:09 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:07 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:27 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:47 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة بورسعيد

صلاة الفجر الساعة 5:16 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:02 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 2:57 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:17 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:39 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر الساعة 5:10 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:01 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:05 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:26 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:44 مساء.

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