«المارونية» توحد الكنائس العالمية في مسيرة صلاة

أعلنت الكنيسة المارونية تنظيم مسيرة صلاة بمشاركة كافّة الكنائس وكهنة الرّعايا والمنظّمات الرّسوليّة والرّعويّة، تحت رعاية عائلة "ابونا يعقوب" التابعة للكنيسة، وذلك بمناسبة أسبوع الصّلاة من أجل وحدة المسيحيّين.

وسيكون ذلك يوم الخميس 26 يناير الجاري، وتنطلق المسيرة من كنيسة مار عبدا بحي جلّ الدّيب بلبنان، عند السّابعة مساءً، وتستمر حتى تصل إلى دير الصّليب.

ووفقًا للكنيسة فيلي المسيرة صلاة من أجل وحدة المسيحيّين يترأّسها راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة المطران أنطوان بو نجم عند الثّامنة مساءً في كنيسة سيّدة البحر- دير الصّليب.

من جهة اخرى، إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مؤخرًا في الصرح البطريركي في بكركي، ممثلة الأمين العام للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وكان عرض لآخر التطورات على الساحة اللبنانية.

والتقى الراعي النائب ملحم خلف الذي قال بعد اللقاء:"لمست هم سيدنا الدائم على المستوى الوطني وهذا هم نتشاركه معا ولا سيما على ضوء ما حصل في اليومين الأخيرين، الأمر الذي هز ضمائر الناس".

وواصل "موضوع القضاء ومتابعة الأمر من خلال تسليط الضوء على الملف الأم وهو ملف تفجير المرفأ. سيدنا مقتنع تماما بأن العدالة هي التي تسمو ومن دونها لا امكانية للوصول إلى أي طمأنينة وهي التي تبني الأوطان".

وتابع "خلف":"وكان هناك جولة أفق حول المواضيع المحلية ومن بينها موضوع الفراغ الرئاسي لأنه أولوية الأولويات، وعلينا جميعا أن نتخطى هذه المشهدية الروتينية العبثية لإنقاذ الوطن".