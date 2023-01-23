الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 يناير 2023 فى البنوك

الريال السعودي
الريال السعودي

يقدم لكم موقع الدستور الإلكتروني سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في البنوك المصرية بالتزامن مع موسم عمرة رجب 1444/2023 والتي يرغب الكثيرين من المصريين في أدائها لذلك يرغبون في معرفة أسعار الصرف داخل البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وشركات الصرافة المرخصة.

 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 23 يناير 2023

اختلاف طفيف طرأ على سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في البنوك المصرية حيث وصلت أسعار الصرف وفقا للوحة التعاملات المالية داخل كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري كما يلي:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 7.92 جنيه للشراء و 7.95 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي إلى 7.89 جنيه في عمليات الشراء و 7.93 جنيه في عمليات البيع.

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 7.89 جنيه للشراء و 7.93 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بنحو 7.92 جنيه للشراء و 7.96 جنيه للبيع.


وصل سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 7.90 جنيه للشراء و 7.95 جنيه للبيع.

بلغ سعر تداول الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 7.95 جنيه للشراء و 7.95 جنيه للبيع.

في بنك البركة سجل الريال السعودي نحو 7.75 جنيه للشراء و 7.95 جنيه للبيع.


في بنك قناة السويس سجل الريال السعودي نحو 7.90 جنيه للشراء و 7.96 جنيه للبيع.

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في البنك المصري الخليجي سجل الريال نحو 7.96 جنيه للشراء و 7.89 جنيه للبيع.

في بنك بلوم مصر قدر الريال السعودي بنحو 7.83 جنيه للشراء و 7.95 جنيه للبيع.

فى بنك HSAC  وصل سعر تداول الريال السعودي نحو 7.75 جنيه للشراء و 7.95 جنيه للبيع.

 

فى بنك التنمية الصناعية وصل سعر تداول الريال السعودي نحو 7.75 جنيه للشراء و 7.95 جنيه للبيع.

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وائل لطفي

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