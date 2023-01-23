مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 23 يناير 2023 فى محافظات مصر

ينشر الدستور مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في محافظات مصر، في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء في كافة أنحاء الجمهورية وفقا للبيان اليومي الصادر عن الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تعد هى الجهة المنوطة بتحديد التوقيت في مصر والتي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان والإقامة.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في محافظات مصر

تعتمد وزارة الأوقاف مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في محافظات مصر لضبط توقيت الصلوات الخمس في كافة المساجد وهي كما يلي:-

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

توقيت صلاة الفجر الساعة 5:20 فجرا

توقيت صلاة الظهر الساعة 12:06 ظهرا.

توقيت صلاة العصر الساعة 3:03 عصرا.

توقيت صلاة المغرب الساعة 5:23 مساء.

توقيت صلاة العشاء الساعة 6:44 مساء.



موعد الصلاة في محافظة الشرقية

توقيت صلاة الفجر الساعة 5:19 فجرا

توقيت صلاة الظهر الساعة 12:05 ظهرا.

توقيت صلاة العصر الساعة 3:01 عصرا.

توقيت صلاة المغرب الساعة 5:21 مساء.

توقيت صلاة العشاء الساعة 6:42 مساء.

موعد الصلاة في محافظة سوهاج

توقيت صلاة الفجر الساعة 5:14 فجرا

توقيت صلاة الظهر الساعة 12:05 ظهرا.

توقيت صلاة العصر الساعة 3:07 عصرا.

توقيت صلاة المغرب الساعة 5:28 مساء.

توقيت صلاة العشاء الساعة 6:46 مساء.

موعد الصلاة في محافظة السويس

توقيت صلاة الفجر الساعة 5:15 فجرا

توقيت صلاة الظهر الساعة 12:01 ظهرا.

توقيت صلاة العصر الساعة 2:58 عصرا.

توقيت صلاة المغرب الساعة 5:18 مساء.

توقيت صلاة العشاء الساعة 6:39 مساء.

موعد الصلاة في محافظة دمياط

توقيت صلاة الفجر الساعة 5:19 فجرا

توقيت صلاة الظهر الساعة 12:04 ظهرا.

توقيت صلاة العصر الساعة 2:58 عصرا.

توقيت صلاة المغرب الساعة 5:18 مساء.

توقيت صلاة العشاء الساعة 6:40 مساء.

موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

توقيت صلاة الفجر الساعة 5:37 فجرا

توقيت صلاة الظهر الساعة 12:23 ظهرا.

توقيت صلاة العصر الساعة 3:16 عصرا.

توقيت صلاة المغرب الساعة 5:37 مساء.

توقيت صلاة العشاء الساعة 6:59 مساء.

موعد الصلاة في محافظة أسوان

توقيت صلاة الفجر الساعة 5:43 فجرا

توقيت صلاة الظهر الساعة 12:36 ظهرا.

توقيت صلاة العصر الساعة 3:42 عصرا.

توقيت صلاة المغرب الساعة 6:03 مساء.

توقيت صلاة العشاء الساعة 7:20 مساء.

اقرأ المزيد

موعد معرض الكتاب الدولي بالقاهرة