يحرص قطاع عريض من المسلمين على المداومة على تأدية الصلوات الخمسة في المواعيد المحددة لها، والإكثار من الأدعية والأذكار بشكل شبه يومي حرصا على التقرب من الله عز وجل، وأن يستجيب لهم.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت 21 يناير 2023 في محافظات مصر

تستعرض "الدستور" كافة مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 يناير 2023، بالعاصمة القاهرة وفي كلا من: (محافظة الإسكندرية ومحافظة المنصورة ومحافظة قنا ومحافظة أسوان).

وتوفر «الدستور» لكل متابعيها معرفة كل ما سوف يخص الأبراج وحظك اليوم وكافة مواقيت الصلاة، وذلك يكون من ضمن خدمات مستمرة تقدمها لزوارها بمختلف المجالات ومتنوعها.

وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم السبت 21- 1- 2022 في القاهرة وبعض من محافظات ومدن جمهورية مصر العربية:

مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 يناير 2023 فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 05:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:06 ظهرًا

موعد صلاة العصر 3:01 م

موعد صلاة المغرب 5:21 م

موعد صلاة العشاء 6:42 م

مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 يناير 2023 فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:11 ظهرًا

موعد صلاة العصر 3:04 م

موعد صلاة المغرب 5:24 م

موعد صلاة العشاء 6:46 م

مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 يناير 2023 فى المنصورة

وقت صلاة الفجر 5:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:05 ظهرًا

موعد صلاة العصر 2:59 م

موعد صلاة المغرب 05:19 م

موعد صلاة العشاء 6:41 م

مواعيد الصلاة اليوم السبت 21 يناير 2023 في قنا

وقت صلاة الفجر 5:10 ص

وقت صلاة الظهر 12:00ظهرًا

موعد صلاة العصر 3:02 م

وقت صلاة المغرب 5:23 م

وقت صلاة العشاء 6:41 م

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مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 يناير 2023 فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 3:04م

موعد صلاة المغرب 5:26 م

موعد صلاة العشاء 6:43 م