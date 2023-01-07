السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

من القرآن الكريم والسنة النبوية: أفضل الأدعية لتحسين وتيسير أمور الحياة

أفضل الأدعية لتحسين
أفضل الأدعية لتحسين وتيسير أمور الحياة

يُعتبر الدعاء من العبادات المحببة للتقرب إلى الله، حيث يسعى الكثيرين إلى الدعاء من أجل تيسير الأحوال، بالإضافة إلى تحقيق النجاح في أمور الحياة كلها، لذا نقدم في السطور التالية عدد من أفضل الأدعية المستجابة لتحسين وتيسير أمور الحياة من القرآن الكريم والسنة النبوية.

 

أفضل الأدعية لتحسين وتيسير أمور الحياة من القرآن الكريم والسنة النبوية:

  • اللهم إني أسألك باسمك الذي إذا دُعيت به استجبت، وإذا سُألت به أعطيت، أن تُفرج عني من كروب الدنيا أكثرها، وأن ترزقني سعة في الرزق، وطولاً في العمر، وتوبةً نصوحةً قبل الموت، وشهادةً يوم ألقاك يارب العالمين.

 

  • اللهم يا نور السماوات والأرض، ويا رافع الكون بدون أعمدة، فرج كربي وأغفر ذنبي. بيدك الخير يا قادر على كل شئ، لا إله إلا هو وحده بيده اليقين، وهو الحق المبين، يا ربنا يارب آبائنا الأولين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
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أدعية البخل والكسل وفك الكرب.. دعاء الصباح اليوم الإثنين 2 يناير 2023

  • باسمك الأعظم أصبحنا وأمسينا، ونشهد بأن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك، لا إله إلا أنت الحق الأمين، لا إله إلا أنت العدل المبين، سبحانك يارب أسترنا عن العالمين.

 

  • اللهم ارزقني التيسير في كل أمر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام، وألنت الحديد لداوود، وأطفأت النار لإبراهيم، اللهم اهدنا فيمن هاديت، وعافنا فيمن عافين، وتولنا فيمن توليت.

 

  • اللهم صل على محمد وسلم عليه تسليماً كثيراً خاتم الأنبياء، والفاتح لكل ما أُغلق، وناصر كل مظلوم، والهادي إلى دار الحق وعلى الصراط المستقيم، اللهم إني استودعتك كل ما حفظت، وكل ما قرأت فرده لي عند الحاجة إليك، فأنت خير الحافظين.
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أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023

  • اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل. وأنت المضير فلا تضام، وأنت المنيع فلا ترام، اللهم إني أشكو إليك قلة حيلتي وضعفي وهواني على الناس، فأنت يارب رب المستضعفين وأنت أرحم الرحيم، وأنت نعم الوكيل.

 

  • اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش لكريم، فاللهم أرجو منك أن تجلب لي الرزق الكثير الواسع، فبيدك كل شئ أنت القادر.
الادعية المستجابة أفضل الادعية السنة النبوية القرآن الكريم والسنة النبوية أفضل الأدعية لتحسين وتيسير أمور الحياة دعاء الصباح

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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