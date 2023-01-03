الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يتصفح المواطنون مواقع البحث لمعرفة أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023 خلال ساعات السحر لأحيائها بالصلاة والتسبيح والاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن لطلب الرزق الحلال والمغفرة وتسهيل أمور الدنيا والآخرة وإصلاح الأبناء وتقريب الأرزاق البعيدة.

أدعية و أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023

يرصد هذا التقرير أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 3 يناير 2023 الواردة في أمهات الكتب والتي يمكن أحياء الثلث الأخير من الليل بها للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهى كما يلي:

أفضل أدعية الاستخارة من القرآن الكريم والسنة النبوية

دعاء سعة الرزق والبركة وتفريج الهموم 

 

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة .. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني و دنياي وأهلي ومالي .. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي و احفظني من بين يدي من خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن اغتال من تحتي.
اللهم إني أسألك الخير كله عاجله و آجله ما علمت منه وما لم أعلم .. وأعوذ بك من الشر كله علمت منه وما لم أعلم.. اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صل الله عليه وسلم وأعوذ بك من ما استعاذ به عبدك ورسولك محمد صل الله عليه وسلم .. اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل.. وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل .. وأسألك كل قضاء تقضيه لي خير.

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أدعية البخل والكسل وفك الكرب.. دعاء الصباح اليوم الإثنين 2 يناير 2023

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أمين الفتوى لمتصل: «بدل ما تدعى على الظالم ادعى لنفسك»

أدعية و أذكار الصباح و دعاء الفجر 


اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاؤك .. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتبك أو علمته لأحد من خلقت أو أستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

اللهم إني ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان .. فأنا فيما أنا طالب كالحيران .. فلا أدري أفي سهل أهو أم في جبل أم في في أرض أم في سما أم في بر أم في بحر .. قد علمت أن علمه عندك بيدك وأنت تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك .. اللهم أجعله رزقا واسعا و مطلبه سهل و مأخذه قريب ولا تعنتني بطلب ما لم تقدري لي فيه رزقا.. فإنك غني عن عذابي وأنا الفقير إلى رحمتك .. اللهم إني أسألك جنتك.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

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