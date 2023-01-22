تمنح الحكومة يوم 25 من يناير من كل عام إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة 25 من يناير، وينتظر الجميع الإعلان عن موعد إجازة 25 يناير 2023، للحصول على إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص.

موعد اجازة 25 يناير 2023 للموظفين

من المقرر خلال الأيام المقبلة، أن يصدر مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة موعد إجازة 25 يناير 2023، إذ يتزامن تاريخه يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، لكن لا توجد حتى الآن مؤشرات رسمية عن موعد محدد للإجازة وهل سيصبح يوم الأربعاء أو يرحل إلى يوم الخميس 26 من يناير، كما اعتادت الدولة قرارات ترحيل الإجازات وتجميعها.

وطبقًا لحاجة العمل وقانون العمل، فإنه يحق لصاحب العمل أو المؤسسة الخاصة تشغيل الموظف أو العامل إذا اقتضت ظروف العمل، ويحق للعامل استبدال هذه الإجازة بيوم عمل آخر، أو يحق له الحصول على ضعف أجره عن العمل خلال الإجازة، وذلك يطبق على جميع الإجازات الرسمية.

اجازة 25 يناير 2023 للموظفين

جدير بالذكر أنه في 25 يناير من كل عام، تحتفل الشرطة المصرية بعيد الشرطة، الذي يعد تخليدًا لمعركة الإسماعيلية التي وقعت في 25 من يناير عام 1952 وذلك قبيل ثورة 23 يوليو، إذا راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدًا و80 مصابًا، بعد رفض رجال البوليس حينئذ تسليم مبنى المحافظة لقوات الاحتلال الإنجليزي، والدفاع عنها حتى استشهادهم، لذا خلد هذا اليوم كيوم بطولي ليصبح عيد للشرطة.

في تصريحات سابقة لمجلس الوزراء، أعلن أنه سيتم منح يوم الخميس إجازة رسمية، بدلًا من الإجازات التي تقتطع منتصف الأسبوع، وذلك في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين، لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع.

ذكرى ثورة 25 يناير

وفي شهر يناير من كل عام يحتسب موعد إجازة 25 يناير مدفوعة الأجر لإتاحة الفرصة للمواطنين الاحتفال بذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير، وفي احتفالية هذا العام، يكون قد مر 71 عامًا على ذكرى معركة الإسماعيلية التي تتزامن معها احتفالات عيد الشرطة، و12 عامًا على ذكرى ثورة 25 يناير.