الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

25 يناير.. إجازة البنوك فى مصر يوم عيد الشرطة

عيد الشرطة
عيد الشرطة

يبحث عملاء البنوك في مصر عن موعد إجازة البنوك يوم عيد الشرطة 25 يناير حيث يتم وقف التعاملات البنكية طوال أيام الإجازات الرسمية وكذلك الإجازة الأسبوعية.

 

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إجازة البنوك في مصر يوم عيد الشرطة 25 يناير

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.

وبذلك تكون إجازة البنوك في مصر بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 26 يناير على أن يستأنف العمل في البنوك يوم الأحد الموافق 28 يناير 2023 .

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 للعاملين في القطاع الخاص والعام

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آخر موعد لطرح شهادات 25%

وحول تساؤلات المصريين عن آخر موعد لشهادات 25% في البنوك قال أبوالفتوح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: "الشهادة بتنزل فجأة، وبتتشال فجأة، من رأيي الشخصي أن الشهادة حققت جزءا كبيرا من غرضها، وبالتالي لن تبقى لفترات طويلة، اللي عاوز يشتري فرصة جيدة له".

ولفت إلى أن حصيلة شهادات الـ25%، وصلت حتى الآن إلى 155 مليار جنيه، في بنكي الأهلي ومصر، منوهًا بأن نصف هذه الحصيلة فك شهادات قديمة وربطها من جديد، والنصف الآخر أموال جديدة، سواء تحويلات بنكية أو فك ودائع دولارية.

وعن إمكانية وصول الحصيلة لـ600 مليار جنيه مثل حصيلة الشهادات البلاتينية التي طرحت في عام 2016، قال أبوالفتوح، إنه أمر وارد، لأنه في 4 أيام فقط بلغت الحصيلة 155 مليار جنيه، ولو استمرت لفبراير ستحقق رقمًا كبيرًا.

 وأردف: "الحمد لله، مصر فيها فلوس، والأمور تسير بشكل جيد، وهذه الشهادة توفر سيولة، وتقدم عائدا مجزيا، وهي إحدى أدوات السياسة النقدية لحل التضخم".

 

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