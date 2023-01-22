ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 22 يناير 2023 فى محافظات مصر
يحرص الملايين من المسلمين على أداء الصلاة، والتقرب من الله بالدعاء، فهي تعد ثاني ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، مما جعلها عماد الدين، وتركها من الكبائر رغم أن معظم عدد لا يستهان به من معتنقين الدين الإسلامي، يعتبرها أخف من باقي الكبائر المذكورة في ديننا، لذا يكثر التساؤل لمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الأحد 22 يناير 2023 في محافظات مصر عبر جوجل.
ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 22 يناير 2023 في محافظات مصر
ولجميع قرائنا ومتابعينا الراغبين فى التعرف على كافة مواقيت الصلاة الخمسة الصحيحة في محافظات مصر، ويعرض " الدستور" مواعيد الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء.
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مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 يناير 2023 فى القاهرة
- وقت أذان الفجر 5:20 ص
- موعد أذان الظهر 12:06 م
- موعد أذان العصر 01: 3 م
- موعد أذان المغرب 5:22 م
- موعد أذان العشاء 6:42 م
موعد الصلاة في الإسكندرية اليوم الأحد 22 يناير 2023
- وقت صلاة الفجر 5:26 ص
- موعد صلاة الظهر 12:10 م
- موعد صلاة العصر 3:04 م
- موعد صلاة المغرب 5:24 م
- موعد صلاة العشاء 6:46 م
مواقيت الصلاة بالإسماعيلية اليوم الأحد 22 يناير 2023
- موعد أذان الفجر 5:16 ص
- موعد أذان الظهر 12:02 م
- موعد أذان العصر 2:56 م
- موعد أذان المغرب 5:17 م
- موعد أذان العشاء 6:37 م
مواعيد الصلاة اليوم الأحد 22 يناير 2023 بشرم الشيخ
- وقت صلاة الفجر 5:05 ص
- وقت صلاة الظهر 11:53 ص
- موعد صلاة العصر 2:53 م
- وقت صلاة المغرب 5:14 م
- وقت صلاة العشاء 6:32 م
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مواقيت الصلاة فى أسوان اليوم الأحد 22 يناير 2023
- وقت صلاة الفجر 5:08 ص
- موعد صلاة الظهر 12:00 م
- موعد صلاة العصر 03: 3 م
- موعد صلاة المغرب 5:26 م
- موعد صلاة العشاء 6:42 م