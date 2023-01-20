الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب التباطؤ الاقتصادي.. الدولار قرب أدنى مستوياته في 7 أشهر والين يتراجع

الدولار
الدولار

هبط الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في 7 أشهر، اليوم الجمعة إذ نالت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي من الرغبة في المخاطرة، بينما تراجع الين حتى مع تزايد التكهنات بأن بنك اليابان سوف يتخلى في نهاية المطاف عن سياسته النقدية شديدة التيسير.

 وانخفض المؤشر 1.3 بالمئة هذا العام بعد تراجعه 7.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 إذ يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، قد ارتفع 0.098 بالمئة إلى 102.12، ليس بعيدا عن أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 101.51 الذي لامسه يوم الأربعاء.

txt

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 20-1-2023


ونزل الين الياباني 0.64 بالمئة مقابل الدولار إلى 129.26، وأدت التوقعات بأن بنك اليابان المركزي سينهي قريبا سياسة التحكم في عوائد السندات إلى ارتفاع الين 14 بالمئة في الأشهر الثلاثة الماضية.

txt

خبراء يتوقعون خفض الدولار عقب اعتماد الجنيه المصرى بسلة العملات فى روسيا


واستقر اليورو في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات 1.2372 دولار بانخفاض 0.14 بالمئة خلال اليوم، وصعد الدولار الأسترالي 0.17 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 0.692 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.25 بالمئة إلى 0.641 دولار.

الدولار الامريكي التباطؤ الاقتصادي الين بنك اليابان مؤشر الدولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

مع ذروة موسم السفر.. الصين: الأسوأ في المعركة ضد كورونا قد انتهى

منتدى دافوس: أكثر من 110 اقتصادات تتوصل لمسودة اتفاقية بشأن تيسير الاستثمار من أجل التنمية

«صرف إسكندرية» تبحث سبل التحول الرقمي في جميع الأعمال

بسبب التباطؤ الاقتصادي.. الدولار قرب أدنى مستوياته في 7 أشهر والين يتراجع

تكثيف أعمال الرش الضبابي للقضاء على البعوض والحشرات الناقلة للأمراض بسيوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

صور

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الأمن القومي الأمريكى يؤكد خلال زيارة إسرائيل على مواجهة تهديدات إيران

أمام مجلس الأمن.. مصر ترفض اقتحام مسئولين إسرائيليين للأقصى وتحذر من خطورة الانتهاكات

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل