الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبراء يتوقعون خفض الدولار عقب اعتماد الجنيه المصرى بسلة العملات فى روسيا

الدولار
الدولار

أشاد ممثلي مجتمع الأعمال في مصر بإعلان البنك المركزي الروسي تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات، منها الجنيه المصري. 

وأعلن البنك المركزي الروسي عن تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى اعتبارًا من 18 يناير.

وقالت وكالة تاس الروسية إن «البنك المركزي الروسي أدرج عددًا من العملات للتقييم أمام الروبل الروسي، ويتضمن الجنيه المصري والدرهم الأوروبي والحمام التايلاندي والدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي ولاري الجورجي والروبية الإندونيسية والريال القطري، في قائمة العملات الأجنبية، مع أسعارها الرسمية مقابل الروبل التي حددها بنك روسيا».‏

وقال الخبير  الاقتصادي، أسامة الحسيني، إن إعلان المركزي الروسي بإدراج الجنيه ضمن سلة العملات سيسهم في تعزيز حركة التجارة مع روسيا.

وأضافت "فرغلي"، أن هذا القرار من شأنه أن يعمل على زيادة حجم الصادارات المصرية خاصة من الحاصلات الزراعية التي تمثل نسبة كبيرة من حركة الواردات المصرية إلى روسيا.

وأوضح أن هذا التحرك الروسي سيعزز من موقف الواردات المصرية من روسيا خاصة القمح مما سيعمل على تخفيض الضغط على الدولار، وبالتالي سيسهم ذلك في خفض سعر الدولار وتراجع سعره أمام الجنيه المصري، وسينشأ عن ذلك خفض في أسعار السلع والتضخم.

بينما قال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إعلان المركزي الروسي إدراج الجنيه ضمن سلة العملات سيسهم في تنمية الصادارات ويعزز موقفها.

وأضاف" فتوح"، أن هناك آثار إيجابية ستظهر على هذا القرار من شأنها أن تساهم في خفض سعر الدولار مما يسهم في تراجع سعره خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك فرصة كبيرة للحاصلات الزراعية في زيادة حجم الصادارات إلى روسيا، بخلاف أن هذا القرار سيعمل علي زيادة حركة التجارة مع روسيا خاصة استيراد القمح.

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