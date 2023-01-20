سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 20-1-2023

ننشر لكم سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 20-1-2023، حيث تراجع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم حيث سجل 29.87 جنيه للبيع، حسب شاشات البنك المركزي المصري، وتوقع خبراء الاقتصاد استمرار تراجع الدولار مع التدفقات النقدية التي دخلت السوق المصري حسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وكان سعر الدولار قد سجل مستوى سعري جديد بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه منذ ما يقرب من اسبوعين فارتفع سعر الدولار من مستوى 27 حتى 29 جنيها، كما ارتفعت كافة أسعار العملات العربية والأجنبية، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية والعربية.

سعر الدولار الآن

سجل الدولار في تعاملات البنك المركزي: 29.7733 جنيه للشراء، و29.8703 جنيه للبيع.

الدولار في بنك مصر : 29.69 جنيه للشراء، و29.79 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي المصري: 29.69، 29.79 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك الإسكندرية: 29.79 جنيه للشراء، و29.89 جنيه للبيع .

سجل الدولار في بنك المشرق : 29.65 جنيه للشراء، و29.75 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 29.8 جنيه للشراء، و29.9 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات : 29.79 للشراء، و29.89 جنيه للبيع.

بلغ الدولار في بنك الاستثمار العربي : 29.84 جنيه للشراء ، و29.89 جنيه للبيع.

سجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 29.79 جنيه للشراء ، و29.89 جنيه للبيع.

وصل الدولار الآن في التجاري الدولي : 29.79 جنيه للشراء، و29.89 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي المتحد: 29.79 جنيه للشراء، و29.89 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني 29.79جنيه للشراء، و29.89 جنيه للبيع.

سجل الدولار في المصرف العربي الدولي : 29.79 للشراء، و29.89 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 29.79جنيه للشراء، و29.89 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكى

29.7733 جنيه 29.8703 جنيه.

سعر اليورو

32.1999 جنيه 32.3107 جنيه.

سعر الجنيه الإسترلينى

36.7522 جنيه 36.8838 جنيه.

سعر الفرنك السويسرى

32.4682 جنيه 32.5881 جنيه.

100 ين يابانى

23.1645 جنيه 23.2417 جنيه.

سعر الدينار الكويتى

97.4832 جنيه و97.8327 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي

8.1049 جنيه و8.1331 جنيه.

سعر اليوان الصينى

4.3865 جنيه و4.4030 جنيه.