مصرفي: قرار روسيا التعامل بالجنيه المصري يسهم في خفض سعر الدولار

قال الدكتور مجدي عبد الفتاح، الخبير المصرفي، إن إدخال الجنيه المصري في قائمة العملات التي تتعامل بها روسيا وتحديد سعر صرف للجنيه في المعاملات التجارية سيكون في صالح الاقتصاد المصري، خاصة أن مصر تستورد الحبوب الغذائية القمح (مثلا) من روسيا بمبالغ ضخمة وكان الحساب بالدولار، إذن سيتم الاستغناء عن التعامل بالدولار مع روسيا ما يحد من الطلب على الدولار.

وأوضح عبدالفتاح أن القرار من شأنه أن يعزز مركز الجنيه عالميًا وربما ينتقل الأمر إلى معاملات أخرى لدول أجنبية، ما يسهم في خفض سعر الدولار.

وأعلن البنك المركزي الروسي اليوم عن تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى اعتبارا من 18 يناير.

وقالت وكالة تاس الروسية إن «البنك المركزي الروسي أدرج عددا من العملات للتقييم أمام الروبل الروسي، ويتضمن الجنيه المصري والدرهم الأوروبي والحمام التايلاندي والدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي ولاري الجورجي والروبية الإندونيسية والريال القطري، في قائمة العملات الأجنبية، مع أسعارها الرسمية مقابل الروبل التي حددها بنك روسيا».‏