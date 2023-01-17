استعلام تكافل وكرامة| استعلم بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

تكافل وكرامة واحد من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي وفرتها الدولة لبعض الفئات من المصريين منهم المرأة المتزوجة لاعانتهم على المعيشة بالتزامن مع التغيرات الاقتصادية التي تتعرض لها مصر بفعل معدلات التضخم.

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط للحصول على معاش تكافل وكرامة من خلال موقعها الالكتروني الذي يتيح أيضًا للمرأة المتزوجة استعلام عن المعاش، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

رابط استعلام تكافل وكرامة

تستطيع المرأة المتزوجة التي تحصل على معاش تكافل وكرامة استعلام عنه من خلال الرخول عبر الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/

ثم ادخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة المكون من 14 رقمًا ثم اضغط على زر استعلام ، ويمكن لهم تقديم شكاوى معاش تكافل وكرامة من خلال نفس الرابط الذي وفرته وزارة التضامن الاجتماعي والضغط على زر شكاوى بدلًا من استعلام.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط للحصول على معاش تكافل وكرامة ومنها إستيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة علي الحالة الاجتماعية للأسرة، أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة .

عدم الحصول على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية .

وللاشتراك في برنامج تكافل وكرامة على الفئات المتاح لها الحصول على المعاش التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة ومنها :