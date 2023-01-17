الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

استعلام تكافل وكرامة| استعلم بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تكافل وكرامة واحد من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي وفرتها الدولة لبعض الفئات من المصريين منهم المرأة المتزوجة لاعانتهم على المعيشة بالتزامن مع التغيرات الاقتصادية التي تتعرض لها مصر بفعل معدلات التضخم.

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط للحصول على معاش تكافل وكرامة من خلال موقعها الالكتروني الذي يتيح أيضًا للمرأة المتزوجة استعلام عن المعاش، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

رابط استعلام تكافل وكرامة 

تستطيع المرأة المتزوجة التي تحصل على معاش تكافل وكرامة استعلام عنه من خلال الرخول عبر الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمتزوجة يناير 2023

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة بالرقم القومي والمستندات المطلوبة للمعاش

ثم ادخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة المكون من 14 رقمًا ثم اضغط على زر استعلام ، ويمكن لهم تقديم شكاوى معاش تكافل وكرامة  من خلال نفس الرابط الذي وفرته وزارة التضامن الاجتماعي والضغط على زر شكاوى بدلًا من استعلام.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي  بعض الشروط للحصول على معاش تكافل وكرامة ومنها إستيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة علي الحالة الاجتماعية للأسرة، أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة .

عدم الحصول على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية .

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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 

وللاشتراك في برنامج تكافل وكرامة على الفئات المتاح لها الحصول على المعاش التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة ومنها : 

  • صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
  • صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
  • صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
  • صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  • قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
  • كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
  • صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
  • صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  • صورة إقرار الوصاية للأيتام.
  • صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.
تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي شكاوى معاش المرأة المتزوجة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

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