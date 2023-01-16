الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمتزوجة يناير 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تصدر رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة لشهر يناير 2023 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، قائمة عمليات بحث المواطنين الراغبين في الحصول على المعاش النقدي من برنامج الحماية الاجتماعية لتلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 

يقدم لكم موقع جريدة "الدستور" الخطوات اللازمة الواجب اتباعها للاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة الخاصة بشهر يناير 2023، بعد مراجعة الطلبات من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين لصرف المعاش لأسباب صحية.

يمكن الاستعلام عن أسماء المتقدمين الجدد في تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة 2022 من هنا.
  • إدخال الرقم القومي للمتقدم للحصول على المعاش سواء رب أسرة، أو المرأة المتزوجة، أو المعاقين، وغيرهم من الفئات المستحقة.
  • الضغط على استعلام.
  • تظهر نتيجة الاستعلام وبيان الإضافة أو الرفض.

لينك الاستعلام عن الأسماء الجديدة فى تكافل وكرامة بالرقم القومى

التضامن تبدأ صرف الدعم النقدى «تكافل وكرامة» من منافذ الصرف

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وكيفية الحصول على المعاش

الأوراق المطلوبة لتقديم تكافل وكرامة والشروط الواجب توافرها

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 

وبعد الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة أو المطلقة أو أي من الفئات المستهدفة بالحصول على الدعم ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، يمكن تقديم الشكاوى إلى وزارة التضامن الاجتماعي في حالة رفض الطلب أو عدم نزول الاسم، من أجل إعادة فحص ومراجعة الطلبات المقدمة لاستحقاق الدعم.

ويمكن تقديم الشكاوى إلكترونيًا من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بعدة خطوات بسيطة تتمثل فيما يلي: 

  • الدخول على رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من هنا.
  • القيام بالضغط  على تسجيل شكوى.
  • تسجيل جميع البيانات المطلوبة.
  • اختيار اسم المحافظة والإدارة الاجتماعية ونوع الشكوى.
  • كتابة العنوان بشكل واضح.
  • الضغط على كلمة تسجيل.
الأسماء الجدد في تكافل وكرامة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة الاستعلام عن الأسماء الجدد تكافل وكرامة بالرقم القومي موقع وزارة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

وزير داخلية 2011.. من هو الراحل اللواء منصور العيسوي؟

وزير التموين: بدء تجربة صرف الخبز المدعم بـ «الكارت مسبق الدفع» الأربعاء

سفير السويد يزور مكتبة الإسكندرية ويتفقد «قسم نوبل»

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2023 وخطوات الاستعلام

برلسكوني يدعو للسعي من أجل انضمام روسيا للاتحاد الأوروبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب