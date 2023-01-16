الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمتزوجة يناير 2023

تصدر رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة لشهر يناير 2023 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، قائمة عمليات بحث المواطنين الراغبين في الحصول على المعاش النقدي من برنامج الحماية الاجتماعية لتلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يقدم لكم موقع جريدة "الدستور" الخطوات اللازمة الواجب اتباعها للاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة الخاصة بشهر يناير 2023، بعد مراجعة الطلبات من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين لصرف المعاش لأسباب صحية.

يمكن الاستعلام عن أسماء المتقدمين الجدد في تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة 2022 من هنا.

إدخال الرقم القومي للمتقدم للحصول على المعاش سواء رب أسرة، أو المرأة المتزوجة، أو المعاقين، وغيرهم من الفئات المستحقة.

الضغط على استعلام.

تظهر نتيجة الاستعلام وبيان الإضافة أو الرفض.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

وبعد الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة أو المطلقة أو أي من الفئات المستهدفة بالحصول على الدعم ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، يمكن تقديم الشكاوى إلى وزارة التضامن الاجتماعي في حالة رفض الطلب أو عدم نزول الاسم، من أجل إعادة فحص ومراجعة الطلبات المقدمة لاستحقاق الدعم.

ويمكن تقديم الشكاوى إلكترونيًا من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بعدة خطوات بسيطة تتمثل فيما يلي: