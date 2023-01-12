الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وكيفية الحصول على المعاش

يهتم الكثير من المواطنين من مختلف المحافظات عن خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، وذلك بعد قيام وزارة التضامن الاجتماعي إضافة أسماء جديدة لبرنامج تكافل وكرامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة أعداد الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلاد ومنح المواطنين فرص للدخول في البرامج التكافلية للدولة.

ضم أسر جديدة في برنامج تكافل وكرامة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بضم مليون أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة؛ ليصل عدد المستفيدين إلى 20 مليون مواطن، وفي السطور التالية، رابط وخطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

وعن كيفية الاستعلام عن الاسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة يرجى اتباع الخطوات الأتية:

- الدخول إلى الرابط التالي: (من هنا).

- اضغط على «تكافل وكرامة».

- إدخال بيانات الراغب في الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، وهي: «الاسم- الرقم القومي».

- تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له المتقدم لـ الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.

- اختيار كلمة استعلام.

- مباشرة تظهر المعلومات المراد الاستعلام عنها بشكل كامل.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة 2023

يذكر أن شروط الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة ، تم تحديدها كالآتي:

- أن تكون حالة الأفراد المتقدمة للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة تحت خط الفقر.

- عدم العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

- عدم العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

- عدم التواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة.

- استكمال كافة بيانات التقدم لبرنامج تكافل وكرامة بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

- عدم الحصول على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

- عدم وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد.

- عدم وجود ملكية للشخص الراغب في التقديم.

مستحقو معاش الضمان الاجتماعي

في حين تأتي حالات الاستبعاد من الاستفادة بمعاش تكافل وكرامة ، وجب التنوية عن من هم مستحقي معاش تكافل وكرامة كالتالي:

- القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضي معاش من تلك الجهات.

- حيازة أرض زراعية تزيد عن فدان.

- امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر بهدف التجارة.

- امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل وسيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.