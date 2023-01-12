الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وكيفية الحصول على المعاش

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يهتم الكثير من المواطنين من مختلف المحافظات عن خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، وذلك بعد قيام وزارة التضامن الاجتماعي إضافة أسماء جديدة لبرنامج تكافل وكرامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة أعداد الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلاد ومنح المواطنين فرص للدخول في البرامج التكافلية للدولة.

ضم أسر جديدة في برنامج تكافل وكرامة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بضم مليون أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة؛ ليصل عدد المستفيدين إلى 20 مليون مواطن، وفي السطور التالية، رابط وخطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.

الأوراق المطلوبة لتقديم تكافل وكرامة والشروط الواجب توافرها

طريقة التسجيل فى تكافل وكرامة 2023

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

رابط استعلام بالرقم القومى عن معاش تكافل وكرامة 2023

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

وعن كيفية الاستعلام عن الاسماء الجدد في برنامج   تكافل وكرامة يرجى اتباع الخطوات الأتية:

- الدخول إلى الرابط التالي: (من هنا).

- اضغط على «تكافل وكرامة».

- إدخال بيانات الراغب في الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، وهي: «الاسم- الرقم القومي».

- تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له المتقدم لـ الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.

- اختيار كلمة استعلام.

- مباشرة تظهر المعلومات المراد الاستعلام عنها بشكل كامل.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة 2023

يذكر أن شروط الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة ، تم تحديدها كالآتي:

- أن تكون حالة الأفراد المتقدمة للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة تحت خط الفقر.

- عدم العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

- عدم العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

- عدم التواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة.

- استكمال كافة بيانات التقدم لبرنامج تكافل وكرامة بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

- عدم الحصول على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

- عدم وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد.

- عدم وجود ملكية للشخص الراغب في التقديم.

 

مستحقو معاش الضمان الاجتماعي

في حين تأتي حالات الاستبعاد من الاستفادة بمعاش تكافل وكرامة ، وجب التنوية عن من هم مستحقي معاش تكافل وكرامة كالتالي:

- القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضي معاش من تلك الجهات.

- حيازة أرض زراعية تزيد عن فدان.

- امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر بهدف التجارة.

- امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل وسيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.

تكافل تكافل وكرامة أسر جديدة الأسماء الجدد وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة 2023 مستحقو معاش الضمان الاجتماعي

مواد متعلقة

الأوراق المطلوبة لتقديم تكافل وكرامة والشروط الواجب توافرها

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

خطاب مهم من التعليم بشأن موقف الطلاب غير المسددين للمصروفات من أداء الامتحانات

خبراء اقتصاديون عن مبادرة الـ11%: تدعم القطاعات الإنتاجية وتزيد القدرة على مواجهة الأزمات العالمية

بعد عرضهما بالقاهرة السينمائي.. «جنيات إينشيرن» و«آل فابلمان» بنقابة الممثلين الأمريكية

«التمثيل التجاري»: تكثيف التعاون مع جمعية المصدرين المصريين للتحرك في الأسواق الدولية

السبت.. المركز القومي للسينما يقيم نادى السينما المستقلة

السيطرة على حريق بشقة سكنية في منطقة الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصي الهاشمي.. وقوة الدولة الأردنية في الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

مدحت بشاى

التحالف الوطنى.. والعمل الأهلى

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

صور

تشييع جثمان والد ريم البارودى من مدينة نصر

مباراة فيوتشر وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال