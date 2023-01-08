الأحد 08 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط استعلام بالرقم القومى عن معاش تكافل وكرامة 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يبحث الكثير عن رابط استعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2023 لمعرفة تفاصيل النتيجة لتقديمه للحصول على معاش تكافل كرامة  الذي وفرته الدولة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.

استعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2023

في هذا التقرير نوضح لكم رابط استعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2023 وطريقة الاستعلام وكيفية التقديم للحصول على برنامج تكافل وكرامة. 

من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي يمكن الدخول على الرابط التالي من أجل الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2023 https://tk.moss.gov.eg/ ثم كتابة رقم البطاقة لصاحب كارت تكافل أو كرامة والضغط على كلمة استعلام لتظهر النتيجة

برنامج تكافل وكرامة هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الـذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شـبكات الأمان الاجتماعي، ويستفيد منه الأسرة والطفل والمرأة، ذوى الإعاقة والمسنين والشباب.
 

الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة  

يمكن للفئات المحددة الحصول على معاش تكافل أو كرامة من خلال اتباع الآتي:

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:
صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
صورة اقرار الوصاية للأيتام.
صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

 

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي عبر موقع وزارة الصحة والسكان

معايير القبول للحصول على معاش تكافل أو كرامة 
 

استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة

عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

 

شروط استمرار الحصول على معاش تكافل أو كرامة 

حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا
 حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كافة المراحل العمرية حتى 6 سنوات
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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