الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي عبر موقع وزارة الصحة والسكان

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يشترط الحصول على كل من معاش تكافل وكرامة و بطاقة الخدمات المتكاملة حجز كشف طبي لمعرفة استحقاق الفرد للحصول على مميزات كل من معاش تكافل وكرامة وكارت الخدمات المتكاملة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على معاش تكافل وكرامة

يوفر موقع وزارة الصحة والسكان المجالس الطبية المتخصصة خدمة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على معاش تكافل وكرامة من خلال هذا الرابط www.smcegy.com 

كما يمكن حجز موعد لإجراء التقييم الطبى للحصول علي معاش كرامة من هنـــــــا 

 

علاء قريطم يطالب بإعفاء مستحقي تكافل وكرامة من فواتير الكهرباء

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي وتقديم الشكاوى

بطاقة الخدمات المتكاملة.. الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

يتيح موقع وزارة الصحة والسكان الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر الرابط التالي pod.mohp.gov.eg  

وتظهر نتيجة الكشف الطبي ويجب اتباع التالي عند ظهور النتيجة كما يلي..

بيانات اساسية : يجب الذهاب فى التاريخ والوقت الموضحين اعلاه لاجراء الكشف الطبي .

غير مستوفي الاوراق: يجب تجهيز الابحاث والاشعات التي طلبتها منك اللجنه واعادة تحديد موعد اخر لإجراء الكشف الطبي .

تم الكشف : تم الكشف الطبى وجارى مراجعة الاوراق واعتمادها وارسالها لمكتب التأهيل .

إعادة عرض : يجب الذهاب الى اللجنه التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم .

مرتجع الى اللجنه : يجب الذهاب الى اللجنه التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم .

تم تحويل الطلب للتضامن : تم ارسال التقارير الطبية الخاصة بكم الى وزارة التضامن الاجتماعى ويجب الذهاب الي مكتب التأهيل التابع لمحل اقامتك لاستكمال الاجراءات .

ويمكن تسجيل بيانات طلب اجراء الكشف الطبي للحصول علي بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة من هنــــا http://pod.mohp.gov.eg/Register.aspx 

يتم تسجيل البيانات صحيحة ودقيقة وسوف تصلكم رسالة على رقم الموبايل المسجل بالموعد ومكان الكشف

هام جدا تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في استقبال الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة مباشرة - المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة - من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي طبقا للشروط المنصوص عليها للمرحلة الأولى

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة معاش تكافل وكرامة موقع وزارة الصحة والسكان كارت الخدمات المتكاملة المجالس الطبية المتخصصة

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رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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