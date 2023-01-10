خصصت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة للمستفيدين من المعاش، والذي يصل عدد إلى 4.1 مليون أسرة تصل إلى 17 مليون شخص من الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط للحصول على معاش تكافل وكرامة ونشرتها على موقعها الالكرتوني، وتعرض الدستور في التقرير التالي شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم .

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة

الدخول على الرابط الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي لاستعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال هذا الرابط https://tk.moss.gov.eg/ ، ثم كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة المكون من 14 رقمًا، ثم الضغط على استعلام ستظهر نتيجة القبول من عدمه، ويمكن اتباع نفس الخطوات السابقة من نفس الرابط ثم الضغط على زر شكوى لتسجيل شكاوى تكافل وكرامة .

شروط الحصول على تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة هـو برنامـج التحويلات النقدية المشروطة الـذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحـت مظلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعي وحددت شروط الحصول عليه، ومنها ن لا يكون الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية.

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.