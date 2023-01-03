الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط بوابة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 وشروط الالتحاق بالبرنامج

الرقم القومي
الرقم القومي

خصصت الدولة معاش تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية والفقراء لحمايتهم من تداعيات الوضع الاقتصادي والتي أثرت على أسعار السلع ، وحددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط معينة للحصول على معاش تكافل وكرامة ، ويستطيع المواطنين القتديم للحصول على المعاش ومعرفة الشروط من خلال الموقع الالكتروني.

بوابة استعلام تكافل وكرامة 

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي رابط بوابة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023.

يستطيع أصحاب معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن المعاش باستخدام الرقم القومي من خلال الرابط الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي لذلك بخطوات بسيطة تسهيلًا على المواطنين  وهي الدخول عبر الرابط التالي هنا، ثم ادخل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل او كرامة المكون من 14 رقمًا ثم الضغط على زر استعلام .   

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي وتقديم الشكاوى

تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي بالاسم

شروط الالتحاق بـ تكافل وكرامة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وجاءت كالتالي: 

أولًا : و أن لا يكون الزوج/الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية من أى جهة.

ثانيًا: وأن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة

ثالثًا: قم بتقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة

 رابعًا: وأن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك، وعدم وجود أى من موانع الصرف.

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رابط تقديم كارت الخدمات المتكاملة 2023

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الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي المعاش الرقم القومى استعلام بوابة استعلام تكافل وكرامة استعلام تكافل وكرامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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