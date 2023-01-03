رابط بوابة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 وشروط الالتحاق بالبرنامج

خصصت الدولة معاش تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية والفقراء لحمايتهم من تداعيات الوضع الاقتصادي والتي أثرت على أسعار السلع ، وحددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط معينة للحصول على معاش تكافل وكرامة ، ويستطيع المواطنين القتديم للحصول على المعاش ومعرفة الشروط من خلال الموقع الالكتروني.

بوابة استعلام تكافل وكرامة

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي رابط بوابة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023.

يستطيع أصحاب معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن المعاش باستخدام الرقم القومي من خلال الرابط الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي لذلك بخطوات بسيطة تسهيلًا على المواطنين وهي الدخول عبر الرابط التالي هنا، ثم ادخل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل او كرامة المكون من 14 رقمًا ثم الضغط على زر استعلام .

شروط الالتحاق بـ تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وجاءت كالتالي:

أولًا : و أن لا يكون الزوج/الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية من أى جهة.

ثانيًا: وأن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة

ثالثًا: قم بتقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة

رابعًا: وأن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك، وعدم وجود أى من موانع الصرف.