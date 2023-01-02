الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي بالاسم

الرقم القومي
الرقم القومي

يستطيع المواطنون تقديم شكاوى تكافل وكرامة عبر رابط خصصته وزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي وبالاسم.

ويعد برنامج تكافل وكرامة هو أحد أدوات الحماية التي استخدمتها الدولة لحماية الفقراء من تداعيات ارتفاع الأسعار التي لازمت تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وتعرض الدستور في التقرير التالي تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي بالاسم

رابط شكاوى تكافل وكرامة 

يستطيع المواطنون تقديم شكاوى تكافل وكرامة عبر بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة ، ويستطيع المواطنون الدخول عبر الرابط التالي مباشرة لتقديم شكوى  https://tk.moss.gov.eg ، ثم ادخل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل او كرامة المكون من 14 رقمًا واضغط على أيقونة شكاوى وستظهر النتيجة.

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خطوات الاشتراك في تكافل وكرامة 

يقدم موقع وزارة التضامن الاجتماعي خدمات معاش برنامجي تكافل وكرامة وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الشروط اللازمة للحصول على المعاش وهي خطوات الاشتراك في تكافل وكرامة وأولها التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

  • صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
  • صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
  • صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
  • صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  • قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
  • كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
  • صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
  • صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  • صورة اقرار الوصاية للأيتام.
  • صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

كما حددت وزارة التضامن الاجتماعي معايير القبول بالبرنامج وهي استيفاء جميع بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة وأن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة، عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية .

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كما حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط استمرار المساعده خلال مدة الاستحقاق وهي حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا، وحضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار المراحل العمرية حتي 6 سنوات .

تكافل وكرامة بوابة الاستعلام والشكاوى وزارة التضامن الاجتماعي شكاوى تكافل وكرامة الاصلاحات الاقتصادية

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