الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط إضافة المواليد الجدد للتموين عبر موقع مصر الرقمية

رضيع
رضيع

أتاحت وزارة التموين إضافة المواليد عبر موقع مصر الرقمية لعدد من الفئات من الأسر الأولى بالرعاية لمساندتهم في مواجهة موجات الغلاء التي يمر بها العالم، واشتطرت وزارة التموين إضافة المواليد للبطاقات الأقل من 4 أفراد فقط، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط إضافة المواليد للتموين عبر موقع مصر الرقمية . 

رابط إضافة المواليد للتموين 

سجل الدخول إلى بوابة مصر الرقمية لاضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال هذا الرابط هنا، ثم  اختر خدمات التموين لاضافة المواليد لبطاقة التموين، قم بإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين اضغط على اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين، ستظهر خدمة إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين، اكتب اسم الابن أو الابنة الذي تريد اضافته على بطاقة التموين، وشرط أن يكون الإسم رباعي.

ثم قم بادخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة المدون في شهادة الميلاد، حتى يتم إضافة المواليد لبطاقة التموين، وأضف صلة القرابة بينك وبين الطفل (ابن) أو(ابنة) ثم اختر الصفة (ضم أبناء)، ثم اضغط على خيار (إضافة).

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التموين تنتهى من صرف الاستعاضة الأولى للسلع التموينية

ويستطيع أصحاب بطاقات التموين تفعيل العديد من الخدمات التموينية من خلال موقع مصر الرقمية منها تفعيل بطاقة تموين، إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين، إصدار بطاقة تموين جديدة، نقل من محافظة إلى أخرى، فصل نفسي، ضم أفراد أسرتى، الاستعلام عن صرف، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط، إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا، إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية، إيقاف بطاقة تموينية ، إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

خدمات مصر الرقمية 

ويقدم موقع مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين بجانب خدمات التموين ومنها عدالة مصر الرقمية وهي خدمات متعلقة بالنواحي الجنائية والمدنية والاقتصادية والإدارية، وخدمة المرافق وهي خدمات متعلقة بالسكن كالكهرباء والمياة والغاز والصرف الصحى، وأيضًا التعليم و الجامعات وهي خدمات متعلقة بالتعليم العالى والجامعات وخدمات التنسيق والتعليم الإلكتروني وغيره.

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لينك بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

ويقدم الموقع خدمة الحماية الاجتماعية وهي خدمات متعلقة بالدعم الإجتماعى كالبرامج الإجتماعية والعلاج على نفقة الدولة والتمويل العقارى وغيرها، بجانب خدمة الملكيات وهي خدمات متعلقة بالشهر العقارى والسجل العيني الزراعي والحضري، وأيضًا الخدمات المدنية وهي خدمات متعلقة بالأحوال الشخصية والأحوال المدنية والتوثيق والمرور، والشركات و المنشئآت وهي خدمات متعلقة بالشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمينات الإجتماعية.

كما تقدم مصر الرقمية الصحة الرقمية وهي خدمات متعلقة بالرعاية الصحية من الإسعاف إلى العلاج، بالإضافة إلى السفر و الانتقال وهي خدمات متعلقة بالسفر الداخلى والخارجى.

مصر الرقمية إضافة المواليد وزارة التموين بطاقة التموين إضافة مواليد جدد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

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