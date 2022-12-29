التموين تنتهى من صرف الاستعاضة الأولى للسلع التموينية

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من صرف الاستعاضة الأولى للسلع المدعمة ضمن مقررات شهر يناير المقبل للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

وأكد عدد كبير من البدالين لـ“الدستور” أن صرف الاستعاضات المخصصة من السلع كلها بالأسعار القديمة دون أي تغيير في الأسعار في السلع، كما أشاع البعض للنصب علي المواطنين وترويج منشور غير صحيح برفع الأسعار.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وطرحها بأسعار مخفضة، كما توفر الوزارة ما يقرب من 32 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجاري مع صرف الدفعة الرابعة من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية.

كان قد نفى الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ما تردد بشأن ارتفاع أسعار سلع المقررات التموينية، خاصة الاستراتيجية منها، لافتًا إلى أن قائمة سلع المنظومة التموينية والتي تضم 32 سلعة مازالت كما هي على (السيستم) ولم يطرأ عليها أي تغيير.

وشدد مدكور، على أن القائمة المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي المتضمنة سلعة الزيت التمويني بسعر 30 جنيهًا، والسكر التمويني بسعر 14 جنيهًا، ليس لها أساس من الصحة، والغرض منها إثارة البلبلة والقلق بالشارع المصري.

وجاءت قائمة أسعار السلع التموينية الخاصة بشهر يناير القادم، والتي تشمل نحو 32 سلعة على النحو التالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31 علبة مرقة دجاج بسعر 5.25 جنيها.

32-جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيها.