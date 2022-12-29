الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين تنتهى من صرف الاستعاضة الأولى للسلع التموينية

بطاقة
بطاقة

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من صرف الاستعاضة الأولى للسلع المدعمة ضمن مقررات شهر يناير المقبل للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة. 

وأكد عدد كبير من البدالين لـ“الدستور” أن صرف الاستعاضات المخصصة من السلع كلها بالأسعار القديمة دون أي تغيير في الأسعار في السلع، كما أشاع البعض للنصب علي المواطنين وترويج منشور غير صحيح برفع الأسعار.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وطرحها بأسعار مخفضة، كما توفر الوزارة ما يقرب من 32 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجاري مع صرف الدفعة الرابعة  من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية.

كان قد نفى الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ما تردد بشأن ارتفاع أسعار سلع المقررات التموينية، خاصة الاستراتيجية منها، لافتًا إلى أن قائمة سلع المنظومة التموينية والتي تضم 32 سلعة مازالت كما هي على (السيستم) ولم يطرأ عليها أي تغيير.

وشدد مدكور، على أن القائمة المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي المتضمنة سلعة الزيت التمويني بسعر 30 جنيهًا، والسكر التمويني بسعر 14 جنيهًا، ليس لها أساس من الصحة، والغرض منها إثارة البلبلة والقلق بالشارع المصري.

وجاءت قائمة أسعار السلع التموينية الخاصة بشهر يناير القادم، والتي تشمل نحو 32 سلعة على النحو التالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31 علبة مرقة دجاج بسعر 5.25 جنيها.

32-جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيها.

أصحاب البطاقات التموينية أصحاب البطاقات التموين والتجارة الداخلية البطاقات التمويني البطاقات التموينية التجارة الداخلية التموين والتجارة سلع الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

التموين تنتهى من صرف الاستعاضة الأولى للسلع التموينية

حدث ليلا| الإعدام لشاب قتل جدته.. وطفل ينهي حياة شقيقه خنقاً بحبل

الطن يبدأ من 1660 جنيها.. أسعار الأسمنت بمستهل التعاملات اليوم

33 قتيلًا الحصيلة الجديدة لضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة فى الفلبين

مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم بسوهاج

تفاصيل آلية تخصيص الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة للشركات بالدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات