وزيرة التضامن تلتقى مدير إدارة الإشارة لمناقشة سبل الاستفادة من خدمات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للاستفادة من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة فى دعم استراتيجية رقمنة الدولة والتحول الرقمى الآمن ضمن رؤية مصر 2030، التقى اللواء أ. ح بكر البيومى مدير إدارة الإشارة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.

تضمن الاجتماع استعراض إمكانات الشبكة الوطنية المُوحدة للطوارئ والسلامة العامة، التى توفر جميع الاتصالات الحديثة المؤمنة والتطبيقات المحمولة لصالح كافة الجهات الإدارية بالدولة.

وأشار مدير الإشارة إلى أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين البنية التحتية المعلوماتية، واستكمال خدمات وإمكانات الشبكة لتكون العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة.

من جانبها أشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بهذا المشروع القومى الذى يحفظ خصوصية بيانات الدولة ولا سيما الخدمات المتعددة للوزارة، الذى يهدف لبناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقاً للمقاييس العالمية.

حضر الاجتماع اللواء عمرو فاروق رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة وعدد من مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى.